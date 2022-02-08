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Ekonomi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Vatandaşlarımız kiradan yüksek elektrik faturası ödemeye başladı, harekete geçin

Elektrik faturalarına yansıyan yüksek zamlar tartışılmaya devam ediyor

08 Şubat 2022 11:03

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, artan elektrik fiyatları karşısında iktidara harekete geçme çağrısı yaptı. 

Soyer, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımız ev kirasından daha yüksek meblağlarda elektrik faturası ödemeye başladı. İzmir ve İzmirliler adına hükümet yetkililerine çağrımdır. Bu #ElektrikZammı bel büküyor. Harekete geçin" ifadesini kullandı.

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