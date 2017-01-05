İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı: Şehidimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu,” İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında polisin fedakarca çarpışmasının İzmir'i büyük bir felaketten kurtardığını” belirterek, "Hem kendi adıma hem İzmirli hemşehrilerim adına aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.



Kocaoğlu, patlamanın meydana geldiği bölgeyle İzmir Adliyesi ve çevresinde incelemede bulundu.



İnceleme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Kocaoğlu, terörü şiddetle lanetlediklerini, terörün hain yüzünü İzmir'de de gösterdiğini söyledi.



"1 polisimizi ve 1 adliye görevlimizi şehit verdik" diyen Kocaoğlu, şöyle konuştu:

"Polisimizin fedakar çarpışması, hayatını feda etmesi adliyemizi, İzmirimizi çok büyük bir felaketten kurtardı. Hem kendi adıma hem İzmirli hemşehrilerim adına aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Her zaman söylüyoruz, biz birlik beraberlik içinde olmadığımız, küçük hesapları bir kenara bırakmadığımız müddetçe ve belli çıkar odaklarının içeriden, dışarıdan etkisinde kaldığımız müddetçe terörü yenemeyeceğiz. Hep birlikte, 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak terörü yenmek istiyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. İzmirli hemşehrilerimizin ve ulusumuzun başı sağolsun."

Basın mensuplarının "adliye içinde çatışma olduğu söyleniyor, doğru mu?" sorusu üzerine Kocaoğlu, "Öyle bir şey söz konusu değil." dedi.