İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu: Genel başkanlık için değişim zorunlu hale gelmiştir

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin görüşmesinden sonra kurultay sesleri yükselirken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, genel başkanlık için değişimin zorunlu hale geldiğini belirterek, kamuoyu ve parti tabanının talebinin de bu doğrultuda olduğunu söyledi.

Gerçekizmir.com'da yer alan habere göre, Yazılı açıklama yapan Kocaoğlu CHP'de yaşanan sürece ilişkin olarak, "24 Haziran seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nde acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir. Kamuoyu ve parti tabanının talebi de bu doğrultudadır. Söz konusu değişimin Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde gerçekleşmesi, partimize büyük güç katacaktır. Bu düşüncelerimi kamuoyuyla saygıyla paylaşırım" dedi.

"Herkes bulunduğu yerin sorumluluğunu taşısın"

CHP yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyfi Torun, Kocaoğlu'nun açıklamasına ilişkin olarak, "Zamansız bir açıklama olmuş. Parti seçimden çıkmış, sonuçları zaten değerlendirilecek. YSK bile daha bugün sonuçları açıklayacak ve gerekli değerlendirme yapılacaktır. Yetkili kurullar karar alacak. Herkes kendine rol biçmeye kalkmasın. Herkes bulunduğu yerin sorumluluğunu taşısın" dedi.

Ne olmuştu?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin görüşmesinden sonra kurultay sesleri yükselirken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun belediye başkanları, ilçe başkanları ve kurultay delegelerini arayarak genel başkanlık için değişim mesajı verdiği iddia edildi.

Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na kendisinin genel başkan, Kılıçdaroğlu'nun onursal başkan olmasını teklif ettiğini ve Kılıçdaroğlu'nun hayır demesin halinde olağanüstü kurultay sorununu örgütün çözeceğini söylemişti.

Gerçekizmir.com'da yer alan habere göre, Kocaoğlu'nun İzmir'deki kurultay delegeleri ve belediye başkanlarını arayarak "24 Haziran seçim sonuçları parti içinde bir değişim arzusu gösteriyor. Genel Başkan'ın da bu değişime öncülük etmesi gerek. Bu konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağım. Herhangi bir desteğiniz istemek amacıyla aramadım. Bilginiz olmasını istedim" dediği öne sürüldü.