İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ifade veriyor

T24 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu belediyeye yönelik operasyon kapsamında ifade vermek üzere İzmir Adliyesi'ne gitti.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan bilgiye göre, yürütülen soruşturmaya ilişkin ifadesine başvurulmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na 29 Aralık’ta tebligat yapıldı.



Kocaoğlu, söz konusu tebligat doğrultusunda bu sabah Bayraklı'daki İzmir Adliyesi'ne gelerek avukatlarıyla buluştu.



Aziz Kocaoğlu, avukatlarıyla birlikte girdiği özel yetkili savcı Birol Çengil'in odasında soruşturmaya ilişkin ifade veriyor.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2011 yılının mayıs ve kasım aylarında düzenlenen iki operasyonda, ''İhaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, zimmet, rüşvet, belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma'' suçlamalarıyla gözaltına alınan aralarında üst düzey belediye bürokratları ve belediye şirketi yöneticilerinin de bulunduğu zanlılarından bazıları çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.





