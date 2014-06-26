İzmir Belediyesi'nde sendikalı memurlar binaya sokulmak istenmedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, uyuşmazlıkla sonuçlanan toplu iş sözleşmesiyle ilgili krizden sonra bu kez de memurlarla arası bozuldu.



DHA'dan Utku Bolulu'nun haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde örgütlü olan ve 3 bin üyesi bulunan Tüm Bel-Sen, belediye yetkililerinden oluşan komisyonla olan toplu iş sözleşmesi görüşmesindeki anlaşmazlık sonrası başlayan eylemlerine bugün de devam etti. Dayanışma sofrası ve metro turnikelerinden kentkartsız geçiş eyleminden sonra, bugün de yarım günlük iş bırakma gerçekleşti.

KESK üyesi sendikalar, DİSK ve TMMOB'un da destek verdiği eyleme yaklaşık 300 kişi katıldı.

Tüm Bel-Sen yöneticileri, iş bırakmayan memurları eyleme katılmak için çağıracaklarını belirterek, personel kapısından içeri girmek istedi.



Toplu olarak kapıya yönelen 25-30 sendika görevlisi memuru belediye güvenlik görevlileri aldıkları talimat nedeniyle içeri sokmak istemedi.

Bunun üzerine kapıda arbede çıktı. Sendikalı memurlarla güvenlikçiler arasında itiş kakış yaşandı. Parmaklıklı dış demir kapı menteşesinden söküldü. Camlı kapının ise camları kırıldı. Hem memurlar hem de güvenlikçiler kolları ve sırtlarından kırık cam yüzünden yaralandı.

Eylemci memurlar içeri girdikten sonra güvenlikçiler yine gelen talimat üzerine katlarda dolaşmalarına müdahale etmedi.

Memurların talepleri

Tüm Bel-Sen, Büyükşehir Belediyesi'nin 300'ü yemek, 115 TL'si ulaşım, geri kalanı sosyal denge tazminatı olmak üzere her ay brüt 750 TL'nin (itfaiyeciler ve güvenlik personeli daha fazla) devam etmesini, ancak yemek ve ulaşımın ayrı çözülmesini talep etti.



Yemekhane açılması veya yemek fişi verilmesi, en az 60 binişlik kentkart verilmesini içeren taleplerin yanı sıra kreş, emzirme odası kurulması, sağlık raporlarından alınan kesintilerin kaldırması, mobbingle mücadele odalarının kurulmasını istedi.