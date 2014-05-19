İzmir Belediye Başkanı'ndan Vali'ye: Tapesi çıktı, kanunu uyguluyorum diyemez

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Valisi Mustafa Toprak’a yönelik olarak, “Başsavcının talimatıyla liman operasyonunda, Emniyet Müdürünü yanına alıp, operasyonu yapan emniyet mensubuna ‘bunu savsaklayın, yakalamayın’ diyen ve tapeleri, ses kayıtları çıkan Vali, kanunu uyguluyorum diyemez" dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Elif Demirci’nin haberine göre, Özel İdare mallarının paylaşımı konusunda aralarında anlaşmazlık bulunan İzmir Valisi Mustafa Toprak ile ilgili konuşan Kocaoğlu, "Vali Bey, ‘Kanunu uygulayacağım. Kanunda ne yazıyorsa o’ diyor. Bu malların hepsi Büyükşehir Belediyesi’ne verilse, kanunda bir kısıtlama bir yasak yok. Ama Vali Bey kanuna sığınıyor. Vali yardımcıları kanuna sığınıyor. Kanunda ’Belediyelere, büyükşehire belediyelerine, yerel yönetimlere verilmez’ demiyor. Tam tersine onların hakkı. Vali Bey, kanunu uyguladığını söylüyor. Başsavcının talimatıyla, savcının talimatıyla, liman operasyonunda emniyet müdürünü yanına alıp, operasyonu yapan emniyet mensubuna ’Bunu savsaklayın, yakalamayın’ diyen ve tapeleri, ses kayıtları yayınlanan vali, kanunu uyguluyorum diyemez. Ortalıkta bir de polemik yaratılıyor gibi yorumda bulunmuş. İzmir’i karıştıran Sayın Vali ve Emniyet Müdürüdür. Karıştırmaya devam ederlerse, biz de gerekli cevabı her zaman veririz" diye konuştu.

‘Şahısla gelen şahısla gider’

Valinin devletin, milletin valisi ve taarfsız olması gerektiğini belirten Başkan Kocaoğlu, "Hükümetin, şahsın valisi olamaz. Şahsın valisi olursa, şahısla gelir, şahısla gider. Hiç lafı çarpıtmadan, doğru durarak doğru konuşalım. Polise telefonda ne söylediğini açıklasın, sonra Özel İdare mallarının dağıtılmasına hangi kanunda verildiğine bakalım. İzmir’de huzuru bozan, demokratik hakkını kullananlara ilaçlı su sıkan, Vali’nin talimatıyla Emniyet Müdürüdür. İzmir’de yıllardır yapılan etkinliklere, protestolara, yürüyüşlere bugüne kadar kimse müdahale etmedi. Herkes de her ne yapıyorsa yaptı. Bugün Vali ve Emniyet Müdürü İzmir’i, İzmir’deki insanı karıştırmaktadır. Amaç belli, insanları sindirelim, insanlara bir yere kadar izin verelim, ne olacaksa belediye önünde olsun. Bir vali, bir emniyet müdürü için, seçim sürecinde yaptıkları sadece acıdır" diye konuştu.