İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu emekli edildi

5510 Sayılı SGK Kanunu gereğince 65 yaşını dolduran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 29 Mayıs günü toplanan Büyükşehir Belediye Encümeni'nin kararıyla emekli edildi. Kocaoğlu'nun doğum tarihi 12 Eylül 1948 olmasına ve 65 yaşını 2013 yılında doldurmasına karşın emeklilik işleminin unutulduğu ortaya çıktı. Belediye bürokratları durumun fark edilmesi üzerine 29 Mayıs tarihli Encümen gündemine Kocaoğlu'nun emekliliğiyle ilgili dosyasını sevk etti. Encümen de kabul etti.

DHA’da yer alan habere göre, encümen kararıyla, Kocaoğlu, başkanlık kadrosundan 4/C sigortalılığı kapsamında emekli oldu. Yeniden seçildiği için Kocaoğlu, başkanlık maaşını almaya devam edecek; ancak kamuda çalıştığı için emekli maaşı bağlanmayacak.