T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu emekli edildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 8 ay gecikmeyle başkanlık kadrosundan emekli edildi

02 Haziran 2014 21:41

5510 Sayılı SGK Kanunu gereğince 65 yaşını dolduran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 29 Mayıs günü toplanan Büyükşehir Belediye Encümeni'nin kararıyla emekli edildi. Kocaoğlu'nun doğum tarihi 12 Eylül 1948 olmasına ve 65 yaşını 2013 yılında doldurmasına karşın emeklilik işleminin unutulduğu ortaya çıktı. Belediye bürokratları durumun fark edilmesi üzerine 29 Mayıs tarihli Encümen gündemine Kocaoğlu'nun emekliliğiyle ilgili dosyasını sevk etti. Encümen de kabul etti. 

DHA’da yer alan habere göre, encümen kararıyla, Kocaoğlu, başkanlık kadrosundan 4/C sigortalılığı kapsamında emekli oldu. Yeniden seçildiği için Kocaoğlu, başkanlık maaşını almaya devam edecek; ancak kamuda çalıştığı için emekli maaşı bağlanmayacak. 

ETİKETLER

aziz kocaoğluizmiremeklibaşkanlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24