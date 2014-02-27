İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki grev Meclis gündeminde

Hülya Karabağlı / Ankara

İzmir'in sağlık hizmetlerinin yükünü çeken en büyük hastanelerden Yeşilyurt'taki İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlatılan grev meclis gündemine taşındı. 2 milyon poliklinik muayenesi, 56 bin hastanın yatarak tedavisi yapılan hastanede asistan sayısının 384'ten 200'lere inmesi ve kadro verilmemesi yüzünden greve gidildi.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan kadrolarının azaltılması nedeniyle sorunlar yaşandığını ifade ederek, "Geç olmadan Sağlık Bakanı derhal olaya el koymalı ve Nisan TUS'unda ek kadro vermelidir" dedi.

Atıcı, Meclis'te CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, İzmir milletvekilleri Oğuz Oyan ve Hülya Güven ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Atıcı, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biri olduğunu belirterek, hastanede asistan kadrolarının azaltılması nedeniyle sorunlar yaşandığını kaydetti.

Hastanenin adım adım yok edilmeye çalışıldığını iddia eden Atıcı, hastanede devam eden greve de dikkati çekti. Atıcı, "Nedeni nedir biliyor musunuz? AKP mantığı, 'ya benimsin ya toprağın. Eğer benimsen benimsin, değilse seni öldürürüm, yok ederim' mantığı. AKP kendisine direnen herkesi terbiye etmeye çalışıyor. Asistan mı direniyor onlara yeni asistanlar göndermiyor, burunlarını bir güzel sürtüyor. Hocalar mı direniyor bu sefer hocaların kadrolarını vermiyor, onların altına asistan göndermiyor" dedi.

Milyonlarca insana şifa dağıtan hastaneye Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) bir tane bile kadro verilmediğini ifade eden Atıcı, şöyle devam etti:

"Hastane bu şekilde yeni kurulan Katip Çelebi Üniversitesi'ne bağlanmaya çalışılıyor. AKP 'İzmir Katip Çelebi'yi kurdum. Git İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ye, yut, bitir' demektedir. Bunu beceremeyince, insanlar 'hayır' deyince, 'size kadro vermiyorum' demek istiyor. Oradaki asistan kardeşlerim hiçbir şekilde yılmadan dursunlar, durmaya devam etsinler. Çözüm var mı? Var. Geç olmadan Sağlık Bakanı derhal olaya el koymalı ve Nisan TUS'un da ek kadro vermelidir. Bu mümkün. YÖK'e bir talimatla bu hastaneyi ek kadro tahsisi yapılacak, asistan gönderilecek, sorun çözülecek."

Nurettin Demir de yılda yaklaşık 2 milyon kişiye poliklinik hizmeti veren hastanede, 384 olan asistan sayısının 200'lere kadar düştüğünü, bunun da asistanların iş yükünü ağırlaştırdığını söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Hülya Güven de CHP olarak asistan kadrolarının verilmemesi konusunda 2012'de bir soru önergesi verdiklerini ancak hala cevap gelmediğini belirterek, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki asistanların sorunlarıyla da ilgili tekrar bir önerge sunduklarını bildirdi.