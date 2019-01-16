İzmir- Ankara karayolu Kula'da ulaşıma kapandı (2)

7 SAAT SONRA TEKRARDAR ULAŞIMA AÇILDI

Gündüz saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan İzmir-Ankara karayolu, ekiplerin yoğun süren çalışmaları ile 7 saat sonunda tekrardan ulaşıma açıldı. Trafik akışı Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde sağlanırken, karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından kamyon ve TIR\'lara da açılacağı öğrenildi. Ayrıca, karayolları ekiplerinin 4 küreme ve 2 grayder aracı ile 20 personelin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.