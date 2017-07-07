T24 LogoT24 Logo
Spor

İzmir Alsancak Stadı'nda yer teslimi işlemi 'tamam'

2015'te depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Alsancak Stadı, eski yerinde yeniden yükselecek

07 Temmuz 2017 19:30

İzmir'de 2014 yılında depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle maçlara kapatıldıktan sonra 2015'te yıkılan Alsancak Stadı'nın yerine inşa edilecek 15 bin kişilik yeni stadın ihalesi için son aşama tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 28 Nisan'da düzenlenen yenileme ihalesini 54 milyon 880 bin TL bedelle kazanan Metro İnşaat'la geçen ay sözleşme imzalamasından sonra ihaleye 15 günlük yasal sürede itiraz gelmeyince firmaya yer teslimini de yaptı. Gençlik Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, İzmir futbol tarihi için büyük öneme sahip tesis ile ilgili müjdeyi kişisel twitter hesabından, "Alsancak Stadyumu yerinde yeniden yapılıyor. Sözleşme imzalandı, müteahhit firmaya yer teslimi yapıldı" mesajıyla duyurdu.

Stat arazisinde ruhsata tabi olmayan inşaat çalışmalarının bu ay içinde başlaması bekleniyor. İhale şartnamesine göre yer tesliminden itibaren en geç 60 gün içinde inşaata başlanması gerekiyor. İnşaat süresi 18 ay (550 gün) olarak belirlenen yeni statta açık ve kapalı tribünün yanı sıra, güney yönünde misafir seyirci için kale arkası tribünü yer alacak, ayrıca üç tribünün de üstü kapatılacak. Aydınlatma direklerinin sökülerek yerine yeni aydınlatma sisteminin kuralacağı emektar tesisin çim zemini de tamamen yenilenecek. Tarihi stat 2018-19 sezonunda kapılarını futbolseverlere açacak. Uygulama imar planında stadyum alanı olarak tescil edilen stat projesine Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan da onay çıkmıştı. (DHA)

ETİKETLER

İzmir Alsancak Stadyumuegestatyerineresi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24