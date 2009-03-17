İzmir - Aydın artık yakın!

Türkiye'nin ilk inşa edilen demiryolu olan Aydın- İzmir arasındaki hattaki yenileme çalışmalarının ardından, Aydın Garı'nda düzenlenen törenle ilk sefer yapıldı. İstasyon şefi şapkası takan AKP Aydın Milletvekili Atilla Koç, ‘Ray Otobüs’ün İzmir'e hareket komutunu verdi. Saatteki hızı 140 kilometreye kadar çıkan ‘Ray Otobüs’, eskiden 4.5 saat süren Aydın- İzmir arasını 2 saat 10 dakikada alacak.





Yenilenen Aydın- İzmir Demiryolu Hattı'ndan yapılacak ilk sefer için Aydın Garı'nda yapılan törene, Kültür ve Turizm eski Bakanı, AKP Aydın Milletvekili Atilla Koç, Vali Mustafa Malay, TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, Hyundai Genel Müdür Yardımcısı Jeong Hoon, TCDD çalışanları ve basın mensupları katıldı.



Törende konuşan TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, Türkiye'de ilk demir yolu hattının 153 yıl önce Aydın- İzmir arasında çalışmaya başladığını hatırlatarak, bu hattın bir milat olduğunu söyledi. Hattın bir yıllık bir çalışmayla yenilendiğini ve bugünden itibaren Aydın- İzmir tren seferlerine başlanacağını belirten Karaman, sefere konulan ray otobüslerinin modern olduğunu ve ithal edildiğini bildirdi. Ray otobüslerin, hızlı tren olmadığını, ama konforlu olduklarını belirten Karaman, “140 kilometre hıza ulaşabilecek trenlerle Aydın'dan İzmir'e yolculuk yapacağız. Demiryolları 50 yıllık duraklama devrinden sonra, yavaş yavaş Türkiye'nin gündemine giriyor. İnşallah demiryolu taşımacılığı ileri Avrupa ve dünya ülkelerinde olduğu gibi gelişecek. Daha konforlu, daha rahat yolculuklar yapılacak. Buna efeler diyarı Aydın da katılacak” dedi.



Atilla Koç ise “Eylül- Ekim aylarında da Söke- İzmir hattını hizmete açacağız. Ardından da 2009 yılı Aralık ayında, Nazilli- İzmir hattı hizmete sokulup, seferlere başlanacak” diye konuştu.



Konuşmaların ardından Atilla Koç, istasyon memuru şapkası takarak, ray otobüsün hareket komutunu verdi. Vali Malay, TCDD Genel Müdürü Karaman ve beraberindeki heyet, İzmir'e doğru yola çıktı. İzmir Alsancak Garı'nda Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla bir tören düzenleneceği bildirildi.



Saatteki hızı 140 kilometreye kadar, 430 yolcu kapasiteli ‘Ray Otobüs’, Aydın- İzmir arasındaki, eskiden 4.5 saat süren ulaşımı ulaşımı 2 saat 10 dakikaya düşerecek. Ray otobüs, karşılıklı olarak günde 4 sefer yapacak.

