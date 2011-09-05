İzleyicinin algısıyla oynamayın!



T24 - Çağnur Öztürk





Bugün, 5 Eylül Pazartesi itibariyle ekranlarımızda yeni yayın dönemi artık başlıyor.





Vee yeni dizilerle birlikte ekranlarımıza yeni ya da zaten tanıdığımız oyuncuların canlandıracağı yeni karakterler konuk olacak. Sadece konuk olacak, kalın kalın altını çizmek istiyorum çünkü dizi bittiğinde izleyiciler bunun sadece bir kurmaca olduğunun bilincinde olmalı, katharsis de diziyle birlikte bitmeli. Malum Kurtlar Vadisi’nde Oktay Kaynarca’nın canlandırdığı Çakır karakteri dizide ölünce izleyicilerden cenaze namazı kılanlar olmuştu. Doktorlar dizisinde rol olan şarkıcı Kutsi’ye ise dizinin çekildiği hastaneye ameliyat olmak için gelenler dahi vardı.





Medyada yer almış birtakım örnekler üzerinden konuyu açayım;





Tefo'nun yeni dizisi belli oldu!

Geçen sezon Ezel dizisi ile geniş çevrelere ismini duyuran Sarp Akkaya'nın yeni dizisi belli oldu…

Aslında atılması gereken başlık haberin içinde yer alıyor. Tefo, Sarp Akkaya’nın Ezel dizisinde canlandırdığı karakterin adıdır.





Issız adam da Muhteşem Yüzyıl'da!





Issız Adam filmiyle gönüllere taht kuran Cemal Hünal da Muhteşem Yüzyıl'da rol aldı...

Bu da sinemadaki bir karakterden örnek, yine algıyla oynayan yanlış bir başlık.





Ali kaptan Cano'suyla el ele!





Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Ali Kaptan'ı Erkan Petekkaya oğlu ve eşiyle alışverişte görüntülendi.

Ali Kaptan ise Erkan Petekkaya’nın sadece canlandırdığı karakter…Oysa o Erkan Petekkaya olarak gerçek hayatta ve eşiyle, oğluyla yan yana





Hürrem Sultan görmesin'





Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde Hürrem Sultan’ın eski nişanlısı Leo karakterini canlandıran Seçkin Özdemir, sevgilisiyle yakalandı.





Pargalı attan düştü, sevgilisi Hande Soral fenalık geçirdi!





Hande Soral, Okan Yalabık'ın attan düştüğü haberini duyunca panikledi.

Bu başlık ise gerçek ile kurmacanın karıştığı farkının ortadan kalktığı başlık tipi, en tehlikelisi.





Mukkades yenge sinir küpü!





Ekranların 'kötü yengesi' Esra Dermancıoğlu, kızıyla görüntü vermemek için gazetecilerden kaçmayı denedi.

Fatmagül’ün Suçu Ne dizisinde yenge karakteriyle parlayan Esra Dermancıoğlu yine kendi hayatında kendi kızıyla birlikte görüntülenmiş.

Bu örnekler bitmez o kadar çok ki…

Sonuç olarak bence televizyon dizileri ve onlarla ilgili yapılan haberler konusunda en çok dikkat edilmesi gereken nokta budur. Diziler ve karakterleri ile ilgili yapılan haberlerde son derece dikkatli olunmalı aksi halde izleyicileri büyük bir tehlike bekliyor. Gerçek ile kurmacanın sınırı çizilmeli. İzleyicinin gerçeklik algısıyla oynayan haberlere dikkat edilmeli, daha çok okunması için atılan başlıklar titizlikle düşünülmeli, unutmayalım hepimiz sorumluyuz!...





