İzlanda'da 2. yanardağ kabusu

T24- İzlanda'da bahar aylarında harekete geçen ve Nisan ayındaki infilakı sonucunda Avrupa'daki hava uçuşların iptaline sebep olan Eyjafjallajokul Yanardağı'nın ardından bu sefer de Grimsvotn Yanardağı harekete geçti. İzlanda Meteoroloji Ofisi yetkililerinden Gunnar Gudmundsson, yanardağın üstündeki buz kütlesinin erimeye başladığını, bunun muhtemel bir infilakın habercisi olabileceğini söyledi.



Gudmundsson, bununla birlikte, henüz yer altında herhangi bir hareketlenme tespit edilmediğini, durumun kısa zamanda netleşmesini umduklarını kaydetti.



Ülkenin en aktif yanardağı olarak bilinen Grimsvotn'un, İzlanda'nın güneydoğusunda, Vatnajokull buzulunun altında bulunduğu ve en son 2004 yılında faaliyete geçtiği belirtiliyor.



İzlanda'daki Eyjafjallajokul yanardağının bahar aylarında faaliyete geçmesi Avrupa genelindeki hava trafiğini bir süreliğine felç etmiş, infilakın neden olduğu kül bulutu yüzünden nisan ayında binlerce uçuş iptal edilmiş ya da kesintili olarak sürdürülebilmişti.