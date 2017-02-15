İzlanda polisi: Kuzey Işıkları'na bakarak araba kullanmayın

İzlanda polisi Kuzey Işıkları'nı görmek için ülkeyi ziyaret eden turistlere araba kullanırken ışıklara bakmamaları uyarısında bulundu.

İzlanda'nın güneyindeki polis yetkilileri bu hafta alkollü araba kullandıkları şüphesiyle iki aracı durdurduklarını açıkladı.

İzlanda yerel basını her iki trafik kontrolünde de tamamen ayık olan turistlerin Aurora Borealis'ten (Kuzey Işıkları) büyülendiğini yazdı.

İzlanda basını haberde "Aurora etkisinde araba kullanmak" ifadesini kullandı.

İlk olayda havaalanı yolunda bir aracın şeritler arasında yalpaladığını tespit eden polis "Sürücünün polise kuzey ışıklarını görünce onlardan gözünü alamadığını söylediğini" açıkladı.

Polis ise sürücüye gökyüzünü izlemek istiyorsa aracını park etmesini tavsiye etti.

İzlandalı yetkililer turistlerin trafikte çevredeki hayvanları ve dikkatlerini çeken şeyleri fotoğraflamak için kazalara neden olmasından şikayetçi.

Karayolları yetkilileri yollara fotoğraf duraklarının yerleştirilmesinin sorunu çözebileceğini düşünüyor.