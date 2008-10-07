İzlanda Merkez Bankası 500 milyon Euro kredi verdi

İzlanda'da hükümet bankalara el koydu!

Rusya İzlanda’ya kredi verecek

Küresel finansal krizin ciddi biçimde salladığı İzlanda'da Merkez Bankası Sedlabanki, ülkenin en büyük bankası Kaupthing'a 500 milyon Euro kredi verdi.Kaupthing sözcüsü Jonas Sigurgeirsson, yaptığı açıklamada, bu kredinin, bankanın diğer iki bankadan "tamamen farklı bir durumda" olduğunu gösterdiğini söyledi.Sigurgeirsson, hükümetin bankayı kamulaştırmak yerine desteklemeye çalıştığını da belirtti.Bu arada hükümetin el koyduğu Landsbanki bankasının yüzde 41'inin sahibi olan Samson holding, kreditörlerden geçici koruma arayışı içinde bulunuyor.Şirket yaptığı açıklamada, ödemeler konusunda Reykjavik bölge mahkemesine moratoryum başvurusunda bulunduğunu bildirdi.Öte yandan İzlanda Merkez Bankası, para birimi kronu değişik para birimlerinden oluşan bir sepete, bir avroya karşı 131 kron düzeyinde çıpaladığını bildirdi.İzlanda Başbakanı Geir Haarde de Rusya'dan alacakları 4 milyar avro kredini koşullarını görüşmek için yetkililerin Moskova'ya gideceğini açıkladı.Geçen hafta ülkenin üçüncü büyük bankası Glitnir bankasını devletleştiren hükümet, bugün de ikinci büyük banka Landsbanki bankasının kontrolünü devraldı.