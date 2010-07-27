-İZLANDA KATILIM MÜZAKERELERİNE BAŞLADI BRÜKSEL (A.A) - 27.07.2010 - AB'ye üyelik başvurusunu 1 yıl önce, 23 Temmuz 2009 tarihinde yapan İzlanda, rekor sürede katılım müzakerelerine başladı. Müzakereleri başlatan hükümetlerarası konferansın ardından konuşan İzlanda Dışişleri Bakanı Ossur Skarphedinson, "küresel finansal krize AB üyesi olarak girseydik iflas etmezdik" dedi. Küresel krizde batan bankalarda 5 milyar doların üzerinde parası bulunan Hollanda ve İngiltere'nin bu sorunu AB üyeliğiyle bağlantılı hale getirmesinin kamuoyunda ters teptiği uyarısında bulunan Skarphedinson, halkın AB üyeliğine destek vermesi için bu konunun aşılması gerektiğini söyledi. AB Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu üyesi Stefan Füle ise, AB üyeliğinin İzlanda'ya ekonomik ve mali istikrar kazandıracağını vurguladı.