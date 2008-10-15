İzlanda AB'ye daha sıcak

Küresel kriz nedeniyle iflasın eşiğine gelen İzlanda, kriz öncesinde karşıt olduğu AB üyeliğine artık sıcak bakıyor



Daha geçen yıl Birleşmiş Milletler'in uluslararası anketinde, yüksek refah seviyesi sayesinde 'dünyanın en yaşanılası ülkesi' olarak seçilen ancak şimdi küresel kriz nedeniyle iflasın eşiğine gelen İzlanda, kriz öncesinde karşıt olduğu AB üyeliğine artık sıcak bakıyor. AB ise kriterler açısından sorunsuz olan İzlanda’ya ‘kapımız açık’ diyor



Uluslararası mali krizden en ciddi darbeyi alan ve adeta iflasın eşiğine gelen ülke olan İzlanda’da Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin reytingi giderek yükseliyor. Düne kadar üyelik başvurusu yapmaya sıcak bakmayan İzlanda’da, AB karşıtları bile bu opsiyonu güçlü bir şekilde dile getirmeye başladılar. AB ise nihai kararı verecek olanın İzlanda olduğunu belirterek,



“Kapımız açık” mesajını veriyor.



İzlanda’nın AB üyesi olması için siyasi ve ekonomik kriterler açısından herhangi bir teknik sorun söz konusu değil. Olası bir üyelik başvurusunun çok kısa süreli bir sürecin ardından olumlu bir şekilde sonuçlanmasının önünde de engel yok. Ancak İzlanda, özellikle ülkenin ana geçim kaynağı olan balıkçılık üzerinde olumsuz etkileri olacağı endişesiyle şu ana kadar AB’ye sıcak bakmıyordu.



Uluslararası mali krizle birlikte gelinen aşamada ise güvenli liman arayışına giren ülkeden AB lehine sesler yükselmeye başladı. Bu seslerin öncülüğünü daha önce AB üyeliğine karşı tavır takınan isimlerin çekmesi ise dikkat çekiyor.



Kurtuluş AB’de



İzlanda Balıkçılık Bakanı Einar Gudfinnsson, bir radyoya yaptığı açıklamada, “Üyeliğe karşıydım. Bu bir sır değil. Bununla birlikte mevcut kriz her türlü opsiyonu değerlendirmemizi zorunlu kılıyor” dedi. Başından bu yana AB üyeliğini savunan Dışişleri Bakanı Ingibjorg Solrun Gisladottir da bir İzlanda gazetesinde yayımlanan makalesinde, “Savunmamız, kısa vadede Uluslararası Para Fonu’yla (IMF) işbirliğine, uzun vadede ise AB üyeliği, euro’ya geçiş ve Avrupa Merkez Bankası’nın desteğine dayanıyor“ ifadelerini kullandı.



İzlanda ‘ehil’



AB Komisyonu’nun ülkeden yükselen bu seslere yönelik yorumu ise, “İzlanda bir Avrupa ülkesi ve üyelik için başvurmaya ehil. Teorik olarak konuşacak olursak, Avrupa Ekonomik Bölgesi üyesi olan İzlanda’yla müzakereler hızlı ilerler, çünkü bu ülke zaten birçok AB yasasını onaylamış durumda. İzlanda’ya kapımız açık” oldu.







