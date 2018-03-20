İZKA'dan dolandırıcılık uyarısı

İZMİR, (DHA)- İZMİR Kalkınma Ajansı (İZKA), bazı kişilerin, bakanlıklar ve kalkınma ajanslarındaki tanıdıkları aracılığıyla hibe desteği temini sağlayacaklarını söyleyip, para talep ettiklerini belirterek, vatandaşları dolandırıcılık konusunda uyardı.

Geçen aralık ayında tüm İzmir’i kapsayacak 25 milyon TL’lik mali destek programını açıklayan İZKA, kendisine iletilen dolandırıcılık şikâyetleri sonrasında internet sitesinden uyarı yaptı. Uyarıda, \"Yeni dönem mali destek programlarımızın ilan edilmesiyle birlikte, bazı kötü niyetli kişilerin veya firmaların kendilerini kamu görevlisi, danışman, müşavir ve iş geliştirme uzmanı gibi unvanlarla tanıtarak, \'bakanlıklar ve ajanslar da dahil olmak üzere kamu kurumlarıyla irtibatta oldukları ve hibe desteklerinin temin edilmesini sağlayacakları\' iddiasıyla, vatandaşlarımızdan veya diğer kuruluşlardan maddi taleplerde bulundukları yönünde duyumlar ve şikâyetler ulaşmaktadır\" denildi.

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Bu kişilere itibar edilmemesini isteyen belirten İZKA\'nın açıklamasında, \"Mali Destek Programları kapsamında İZKA’nın hiçbir danışman kişi veya kuruluşla bir bağlantısı bulunmamaktadır. İZKA herkesin katılımına açık, ücretsiz olarak düzenlediği bilgilendirme ve eğitim toplantıları, sıkça sorulan sorular ve teknik yardım masası aracılığıyla proje hazırlama konusunda başvuru sahiplerine gereken desteği sağlamaktadır. Proje hazırlama konusunda özel danışmanlık hizmeti alıp almamak tamamen başvuru sahibinin takdiridir. Danışman kişi veya kuruluşların proje yazma ve Ajanstan destek alma konusundaki taahhütlerinin İZKA tarafında hiçbir bağlayıcılığı bulunmamaktadır\" ifadeleri kullanıldı.



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