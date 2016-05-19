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Çevre

Nesli tükenme tehlikesinde olan orkidenin izinsiz toplanmasına 41 bin lira ceza

Otomobil bagajda poşet içinde 822 yabani orkide bulundu

19 Mayıs 2016 16:55

Samsun'da nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle korumaya alınan yabani orkideyi toplayan A.H., jandarma ekiplerince yakalandı. Zanlının otomobilinin bagajındaki aramada, poşet içinde 822 yabani orkide bulundu. İlkadım ilçesine bağlı Kadamut Mahallesi'nde yabani orkideyi izinsiz toplayan kişiye 40 bin 913 lira para cezası verildi. 

Türkiye'de hangi bitki ve hayvan türlerinin nesli tükeniyor?

NTV’de yer alan habere göre, Jandarma ekipleri, durumu Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü ilgililerine iletti. Ekipler, zanlıya 40 bin 913 lira para cezası verdi, bitkilere ise el koydu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, “Biyolojik çeşitliliğin korunması açısından el konulan yabani orkide soğanları, uygun habitatlara dikilerek tekrar doğaya kazandırılmıştır" dedi.     

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Orkideköknesli tükenen bitkiOrman ve Su işleri BakanlığıSamsunMehmet Sıddık Kılınçer

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