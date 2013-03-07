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İzinsiz Kuran kurslarına kapatma ve hapis cezası kaldırılıyor

Tasarı yasalaştığında, kaçak Kuran kurslarını da kapsayan ''kanuna aykırı eğitim kurumları''nı açanlara ve burada çalışanlara Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 263. maddesinde 3 aydan 1 yıla kadar öngörülen hapis cezası kaldırılacak.

07 Mart 2013 20:07

 

Hülya Karabağlı

 

Hükümet, TBMM'ye gönderdiği yasa tasarısıyla, izinsiz eğitim kurumu açmayı suç olmaktan çıkartıyor. Tasarı yasalaştığında, kaçak Kuran kurslarını da kapsayan ''kanuna aykırı eğitim kurumları''nı açanlara ve burada çalışanlara Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 263. maddesinde 3 aydan 1 yıla kadar öngörülen hapis cezası kaldırılacak. Yeni düzenlemeyle ''kanuna aykırı kurulmuş eğitim kurumları'' mevcut TCK'daki hükmün aksine, artık kapatılmayacak.

Hükümetin Başbakan Tayyip Erdoğan ve bakanların imzasıyla TBMM'ye gönderdiği tasarı ''yürürlük'' dahil 11 maddeden oluşuyor. ''Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'' başlıklı tasarının 10. maddesi şöyle:

''29/6/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 263 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.''

Kaldırılması planlanan ''Kanuna aykırı eğitim kurumu'' başlıklı TCK'nın 263. maddesi de aynen şöyle:

MADDE 263. - (1) Kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açanlara, bunları çalıştıranlara ve bu kurumlarda kanuna aykırı olarak açıldığını bildiği halde öğretmenlik yapanlara, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Yukarıdaki fıkrada gösterilen yerlerin kapatılmasına da karar verilir.''

 

Hükümet tasarısının tam metni için tıklayın 

 

 

 

 

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