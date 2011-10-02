-İzinsiz haber ve fotoğraf kullanımına ceza ANKARA (A.A) -02.10.2011- Kocaeli 3. Asliye Ceza Mahkemesi, bir internet sitesinde, Anadolu Ajansı'nın haber ve fotoğraflarının izinsiz kullanılması nedeniyle açılan davada, sitenin sahibi ile yazı işleri müdürünü 7 bin 600'er lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, ''bizimkocaeli.com.tr'' adresli internet sitesinin sahibi ve genel yayın yönetmeni olan sanık Güngör Aslan'ın, 4 Eylül 2009 ve 20 Ekim 2009 tarihlerinde, Anadolu Ajansı'nın internet sitesinde yayınlamış olduğu haberleri ve resimleri, şirketin izni olmaksızın kendi internet sitesinde müteselsilen yayınladığı ve bu suretle manevi ve mali haklarına tecavüzde bulunduğu gerekçesiyle 5728 sayılı Kanun'un 138. maddesi ile değişik 5846 sayılı Kanun'un 71/1. maddesi gereğince 365 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Cezayı, önce TCK'nın 43. maddesi gereğince 456 gün adli para cezasına çıkartan, daha sonra ise TCK'nın 62. maddesi uyarınca 380 gün adli para cezasına indiren mahkeme, bu cezayı günlüğü 20 liradan hesaplanmak üzere 7 bin 600 lira adli para cezasına çevirdi. Söz konusu internet sitesinin yazı işleri müdürü olan sanık Ahmet Tükenmez hakkında da yine aynı atılı suçtan 7 bin 600 lira adli para cezasına hükmeden mahkeme, internet sitesinin idari işler müdürü olan sanık Özkan Azak'ın ise üzerine atılı suçtan beraatını kararlaştırdı.