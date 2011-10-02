T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzinsiz haber ve fotoğraf kullanımına ceza ANKARA (A.A)

02 Ekim 2011 14:01

-İzinsiz haber ve fotoğraf kullanımına ceza ANKARA (A.A) -02.10.2011- Kocaeli 3. Asliye Ceza Mahkemesi, bir internet sitesinde, Anadolu Ajansı'nın haber ve fotoğraflarının izinsiz kullanılması nedeniyle açılan davada, sitenin sahibi ile yazı işleri müdürünü 7 bin 600'er lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, ''bizimkocaeli.com.tr'' adresli internet sitesinin sahibi ve genel yayın yönetmeni olan sanık Güngör Aslan'ın, 4 Eylül 2009 ve 20 Ekim 2009 tarihlerinde, Anadolu Ajansı'nın internet sitesinde yayınlamış olduğu haberleri ve resimleri, şirketin izni olmaksızın kendi internet sitesinde müteselsilen yayınladığı ve bu suretle manevi ve mali haklarına tecavüzde bulunduğu gerekçesiyle 5728 sayılı Kanun'un 138. maddesi ile değişik 5846 sayılı Kanun'un 71/1. maddesi gereğince 365 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Cezayı, önce TCK'nın 43. maddesi gereğince 456 gün adli para cezasına çıkartan, daha sonra ise TCK'nın 62. maddesi uyarınca 380 gün adli para cezasına indiren mahkeme, bu cezayı günlüğü 20 liradan hesaplanmak üzere 7 bin 600 lira adli para cezasına çevirdi. Söz konusu internet sitesinin yazı işleri müdürü olan sanık Ahmet Tükenmez hakkında da yine aynı atılı suçtan 7 bin 600 lira adli para cezasına hükmeden mahkeme, internet sitesinin idari işler müdürü olan sanık Özkan Azak'ın ise üzerine atılı suçtan beraatını kararlaştırdı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24