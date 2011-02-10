-İZİNSİZ GÖSTERİYE 41 YIL HAPİS DİYARBAKIR (A.A) - 10.02.2011 - Diyarbakır'da 2008 ve 2009 yıllarında çeşitli tarihlerde izinsiz gösterilere katıldığı gerekçesiyle yargılanan 3 sanık, 1 ile 41 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Mustafa Koyuncu ve Murat Çetin katıldı. Tutuksuz sanık Meltem Esatoğlu ise duruşmaya gelmedi. Sanık Mustafa Koyuncu, üzerine atılı suçlarla ilgili istenen ceza miktarının çok fazla olduğunu belirterek, ''İşlemediğim suçlardan dolayı başkasının üzerime ifade vermesi sonucu yargılanıyorum, mağdur durumdayım'' dedi. Sanık Koyuncu'nun avukatı Mirhan Özbekli, istenen ceza miktarının fahiş olduğunu, atılı eylemlerle orantılı olmadığını savunarak, ''Müvekkilime isnat edilen fiiller 18 yaşını bitirdikten 2 veya 3 ay sonra yapılmıştır. Müvekkilim 18 yaşından küçük olmuş olsaydı davanın seyri ciddi şekilde değişecekti'' diye konuştu. Sanık Murat Çetin ise iddia makamının mütalaasına karşı Kürtçe savunma yapmak istedi. Mahkeme, yaşananları ''sanığın mahkememizin anlamadığı bir dil olan Kürtçe olarak konuşmasını yaptığı anlaşıldı'' diye kayda geçirdi. Sanık Çetin'in avukatı Mehmet Işıktaş, hukuka aykırı delillerle müvekkilinin işlenen suçlarla ilişkilendirilmeye çalışıldığını ileri sürerek, istenen ceza miktarının çok ağır olduğunu savundu. Tutuksuz sanık Meltem Esatoğlu'nun avukatı Melike Özsat da müvekkilinin legal bir partinin eylemlerine katılmakta sakınca görmediğini, atılı suçlar ve özellikle örgüt adına suç işleme yönünden dosyada somut deliller bulunmadığını kaydetti. Mahkeme, tutuklu sanık Mustafa Koyuncu'yu TCK'nın ''terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme'' suçundan 6 yıl 3 ay, ''9 gösteride terör örgütünün propagandasını yapma'' suçundan 10'ar aydan 7 yıl 6 ay, ''5 gösteride patlayıcı madde bulundurma'' suçundan 4'er yıl 2'şer aydan toplam 20 yıl 10 ay ve 2 gösteride BİM market, PTT binası ve Şehitlik Emniyet Müdürlüğüne zarar verdiği gerekçesiyle 6 yıl 8 ay olmak üzere toplam 41 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Duruşmada Kürtçe savunma yapmak isteyen tutuklu sanık Murat Çetin de TCK'nın ''terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme'' suçundan 7 yıl 6 ay, ''terör örgütünün propagandasını yapma'' suçundan 1 yıl, izinsiz gösteride AK Parti İl Başkanlığı binasına zarar verdiği gerekçesiyle 6 ay olmak üzere toplam 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığa verilen cezayla ilgili olarak, ''sanığın yargılama aşamasındaki olumsuz tutum ve davranışları dikkate alınarak indirim maddesinin uygulanmasına yer olmadığına'' karar verdi. -GÖSTERİCİYE ''ETKİN PİŞMANLIK'' UYGULANDI- Mahkeme, tutuksuz sanık Meltem Esatoğlu'nu ise TCK'nın ''terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme'' suçundan 6 yıl 3 ay, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza, ''sanığın yargılama sürecinde gözlemlenen pişmanlığı ve yakalandıktan sonraki aşamalarda verdiği bilgiler dikkate alınarak'' TCK'nın ''etkin pişmanlık'' hükmü kapsamında 1 yıl 9 aya indirildi. Sanık Esatoğlu, ''tehlikeli madde bulundurma'' suçundan ise beraat etti.