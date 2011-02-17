-İZİNSİZ GÖSTERİLERE 22 GÖZALTI DAHA DİYARBAKIR (A.A) - 17.02.2011 - Diyarbakır ve Bismil ilçesindeki izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 22 kişi daha gözaltına alındı. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünde protesto etme bahanesiyle yapılan izinsiz gösterilerde polise taş, havai fişek ve molotofkokteyli atan grupta yer aldıkları belirlenen 22 kişi daha yakalandı. 12-15 şubat tarihleri arasında yer alan gösterilerde daha önce 9'u çocuk 34 kişi gözaltına alınmıştı. Böylece izinsiz gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 56'ya yükselmiş oldu. Zanlıların bugün savcılığa sevk edileceği bildirildi.