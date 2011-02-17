-İZİNSİZ GÖSTERİLERDE 49 MOLOTOF DİYARBAKIR (A.A) - 17.02.2011 - Diyarbakır Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam, Diyarbakır ve Bismil ilçesinde 12-15 Şubatta yapılan izinsiz gösterilere katıldığı belirlenen 9'u çocuk 56 kişinin gözaltına alındığını, atılmaya hazır 49 adet molotofkokteyli, 1 adet atılmaya hazır parça ve basınç etkili el yapımı bomba ele geçirildiğini bildirdi. Emniyet Müdürü Sağlam, Terörle Mücadele Şubesinde, izinsiz gösterilere katıldıkları için gözaltına alınan zanlılarla ele geçirilen molotofkokteyli ve diğer malzemeleri basın mensuplarına gösterdi. Sağlam, 12 Şubatta terör örgütü ele başının yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek güvenlik kuvvetlerine, vatandaşlara ait iş yerlerine ve araçlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik molotofkokteylli saldırı eylemlerini gerçekleştirme hazırlığında bulunduğu tespit edilen ve aralarında bu grubun liderinin de bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. 15 Şubatta il merkezinde yapılan izinsiz yürüyüş ve korsan gösteriler sırasında güvenlik kuvvetlerine, araçlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına ve vatandaşlara ait işyeri ile araçlara molotofkokteylli, taşlı, sapanlı, havai fişekli ve el yapısı bombalı saldırı eylemlerinde bulunan 9'u çocuk 35 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Sağlam, Bismil ilçesinde de aynı suçlardan 10 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Sağlam, zanlıların 7 Ocak-12 Şubatta 8 molotofkokteylli ve el yapısı bombalı saldırı eylemine katıldığının tespit edildiğini ifade ederek, şunları söyledi: ''Şahıslarla birlikte atılmaya hazır 49 adet molotofkokteyli, 1 adet atılmaya hazır parça ve basınç etkili el yapımı bomba, panzerlere atılmak için hazırlanan boya doldurulmuş 30 ampul, 20 sapan, 200 adet cam misket, 400 maytap, molotofkokteyli yapımında kullanılan tiner, benzin, sıvı yapıştırıcı madde, maskeler, sıvı boya, 36 çift eldiven, terör örgütü elebaşının bez posterleri, terör örgütünü temsil eden bez parçaları ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bir örgüt var, sürekli insan haklarından dem vuruyor, insanın yaşatılmasından, demokrasinin geliştirmesinden dem vuruyor ama bir bakıyorsunuz ki bu insanlar bir esnafımızın bir Diyarbakırlının kilidini kırıp kepengini açıp ondan sonra içerdeki kumaşlarını yağmalıyor, bu bir eşkıyalık. Oraya molotofkokteyli atarak yakıyor. Bunun neresi insan hakkıyla, adaletle, herhangi bir değerle örtüştürülebilir, bunu anlayamıyorum. Şanlıurfalı olan bölgemizin çocuğu burada uzmanlığını yapıyor, hastalara hizmet ediyor, onun aracını yakarak, onu döverek hangi medeniyet kurulur, hangi değerle bağdaştırılır? Sadece çoluk çocuğunun rızkını kazanmak için dükkan açtığı için camını kırıyor, kendi ayağını kesiyor. Böyle kurulacak bir medeniyeti tarihte bilmiyorum. Böyle davranmakla kendi sonlarını hazırlıyorlar.'' Sağlam, bir soru üzerine, bir süre önce yanmış ceset bulunmasıyla ilgili olarak Adli Tıp Kurumunun raporunu beklediklerini, olayın çok yönlü olarak araştırıldığını söyledi. -ERGANİ'DE 4 TUTUKLAMA- Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki izinsiz gösteride gözaltına alınan 7 kişidn 4'ü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünü protesto etme bahanesiyle yapılan izinsiz gösteriye katılarak polise havai fişek, taş ve molotofkokteyli atan 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 7 kişiden 4'ü tutuklandı, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.