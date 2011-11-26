İzinsiz fotoğrafa dava açtı





T24- Manken Şebnem Schaefer, mayolu fotoğraflarını reklam için kullanan internet sitelerine karşı hukuki mücadele başlattı.







Sabah'ın haberine göre, mayolu fotoğrafları internette göğüs büyütücü hap reklamlarında kullanılan 27 yaşındaki mankenin şikâyeti üzerine 3 yönetici hakkında, 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle, dava açıldı.





İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre manken Schaefer, tiyatroda çekilen bazı mayolu fotoğraflarının kendisinden izinsiz olarak göğüs büyütücü bazı hapların reklamında kullanıldığını ve bunların internet sitelerinde yayımlandığını fark etti.





Schaefer, vakit kaybetmeden savcılığa başvurdu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Schaefer'in şikâyetinden vazgeçmemesi ve uzlaşmayı kabul etmemesi üzerine üç şüpheli hakkında "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, kullanılması ve hakaret" suçundan dava açtı. 1 yıl 3 aydan 6 yıl 4 aya kadar hapisleri istenen şüphelilerin yargılanmalarına önümüzdeki günlerde İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.