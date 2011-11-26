T24 LogoT24 Logo
Magazin

İzinsiz fotoğrafa dava açtı

Manken Şebnem Schaefer, mayolu fotoğraflarını reklam için kullanan internet sitelerine karşı hukuki mücadele başlattı.

26 Kasım 2011 02:00



T24- Manken Şebnem Schaefer, mayolu fotoğraflarını reklam için kullanan internet sitelerine karşı hukuki mücadele başlattı.



Sabah'ın haberine göre, mayolu fotoğrafları internette göğüs büyütücü hap reklamlarında kullanılan 27 yaşındaki mankenin şikâyeti üzerine 3 yönetici hakkında, 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle, dava açıldı.


İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre manken Schaefer, tiyatroda çekilen bazı mayolu fotoğraflarının kendisinden izinsiz olarak göğüs büyütücü bazı hapların reklamında kullanıldığını ve bunların internet sitelerinde yayımlandığını fark etti.


Schaefer, vakit kaybetmeden savcılığa başvurdu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Schaefer'in şikâyetinden vazgeçmemesi ve uzlaşmayı kabul etmemesi üzerine üç şüpheli hakkında "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, kullanılması ve hakaret" suçundan dava açtı. 1 yıl 3 aydan 6 yıl 4 aya kadar hapisleri istenen şüphelilerin yargılanmalarına önümüzdeki günlerde İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24