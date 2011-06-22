-İZİNSİZ BİTKİ TOPLAYAN İKİ TURİST YAKALANDI KARABÜK (A.A) - 22.06.2011 - Karabük'te izinsiz bitki topladığı belirlenen doktora öğrencisi 2 İspanyol turist, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Merkeze bağlı Saitler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, Sevilla Üniversitesi doktora öğrencisi olduğu bildirilen İspanya vatandaşı Ruiz Martin (32) ve Penalver Duque'nun (29) bitki topladıklarını gören köy sakinleri durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, İspanyol turistleri bitki toplamak için gerekli izni almadıkları için gözaltına aldı. Öğrencilerin topladığı çeşitli bitkilere de el koyan jandarma, sorgularının ardından Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla İspanyolları serbest bıraktı. İl Çevre ve Orman Müdürü Ahmet Işık, turistlerin kiraladıkları araçla gittikleri ormanlık alanda bitki toplarken köy sakinlerinin ihbarı üzerine yakalandığını söyledi. İspanyol turistlerin üzerinde ve araçta yapılan aramada bitkilerin toplandığı yerlerin adlarının yazılı olduğu poşetler içinde yurt dışına çıkarılması yasak türlerin bulunduğunu anlatan Işık, şöyle konuştu: ''İspanyolların her birine bitkileri bulundurmaktan 28 bin 490 lira ve izinsiz bitki toplamaktan da 28 bin 490 lira ceza uygulandı. Öğrencilerin 25 il ve ilçelerinden topladığı 61 adet bitkiye el koyarak toplam 113 bin 960 lira para cezası verildi. Konsoloslukla bağlantı kurularak İspanyolların adres ve kimlik bilgileri teyit edildi. Para konsolosluk aracılığıyla tahsil edilecek. Ayrıca gümrük kapıları da söz konusu kişilerin yurt dışına bitki kaçırma olasılığına karşı uyarıldı. Müdürlük olarak 25 kenti toplanan bitkiler konusunda uyaracağız, onların da ceza kesme yetkisi var. İspanyolların poşetlerinde endemik türler dediğimiz ülkemize özgü ve nesli tükenen bitki türleri var. Bunları ilgili laboratuvarlara incelemeye göndereceğiz.'' Işık, İspanyol turistlerin ifadelerinde evrenin çeşitliliğine yönelik araştırmalar yaptıkları için bitkileri topladıkları yönünde savunma yaptıklarını kaydetti. -YABANCILARIN DOĞADAN BİTKİ TOPLAMALARI İZNE BAĞLI- Türkiye'de 3 bin 500 adet endemik bitki bulunuyor. 1983 ve 1988 yıllarında yayımlanan iki kararname ile yabancıların doğadan bitki toplamaları izne bağlandı. Yabancı bilim insanları, Dışişleri Bakanlığı izni ve bir üniversitedeki ilgili akademisyenlerin gözetimi ve iş birliğiyle belirli sayıda örneği ülkesine götürebiliyor.