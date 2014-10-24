İzin almadan ticari e-posta ve SMS atanlara para cezası

İnternet ve cep telefonu üzerinden ticari elektronik iletiler, artık tüketicinin onayı alınmadan gönderilemeyecek. Kanunda getirilen kurallara uymayanlara 1.000 liradan 15 bin liraya kadar para cezası uygulanacak. Fazla kişiyi kapsıyorsa, 10 katına kadar artırılabilecek.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı, “iç güvenlik reform paketine” ilişkin ilk yasal düzenleme Meclis Genel Kurulu’ndan geçti.

Tüketicinin “elektronik alanda güvenliğini” sağlayan tasarıya göre; internet ve cep telefonu üzerinden ticari elektronik iletiler, artık tüketicinin onayı alınmadan gönderilemeyecek. Abonelik sözleşmesi çerçevesinde abonelere Reklam, pazarlama, propaganda veya cinsel içerikli otomatik aramalar ile e-posta, faks ve SMS gönderimlerinde alıcılardan önceden izin alınması gerekecek.

Milliyet’ten Bahar Atakan’ın haberine göre, taslaktaki bazı düzenlemeler şöyle:

- Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilecek.

- Alıcılar dilediğinde, gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilecek.

Kişisel veri gizliliği

- İnternet alışveriş siteleri gibi aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle yükümlü olmayacak.

- Kişisel veriler ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletilemeyecek ve başka amaçlarla kullanılamayacak.

- Kanunda getirilen kurallara uymayanlara 1.000 liradan 15 bin liraya kadar para cezası uygulanacak. Fazla kişiyi kapsıyorsa, 10 katına kadar artırılabilecek.