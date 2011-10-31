İzeet Yıldızhan grup seks iddialarını yanıtladı



T24 - Grup seks yaptığı kadınlardan birini darp ettiği iddiasıyla sorgulanan türkücü Yıldızhan suçlamaları reddetti, Türkiye'nin kadın haklarında geldiği noktaya sevindiğini söyledi.



Devlet Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlunun düğününe katılmak için gittiği Ankara’da kaldığı otelde adı grup seks skandalı ile anılan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan kendisini savundu.





Odasına çağırdığı 4 telekızdan birini darp etmekle suçlanan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Yıldızhan, kimseyi dövmediğini öne sürdü. Nikahsız beraberlik yaşadığı 3 kadından, 3’ü aynı yaşta 5 çocuğu olan Yıldızhan, ısrarla o geceyi anlatmıyor ama yaşadığı son olayın ardından Türkiye’de kadın hakları konusunda geldiğimiz noktaya sevindiğini söylüyor.





O gece ne yaşandı?





Milliyet gazetesinden Birsen Altuntaş'ın haberine göre,O geceyi anlatıp detaya girmeye gerek yok. Benim çoluk çocuğum var, benim çok iyi yerlerde, bu ülkeyi yöneten dostlarım, büyüklerim var. Bu ülkede çok güzel ilişkilerim var. Ben bu suçlamaları hak edecek bir şey yapmadım.





Başıma gelen bu olay bir tek benim değil, dünyadaki büyük liderlerin de başına gelmiş bir durum. IMF Başkanı’ndan tutun, Bush gibi Amerika’yı yöneten adamların bile başına gelmiştir. Komploya kurban gittim. Herkese bu tarz suçlamalar yapılır. Bir kişi şikayet dilekçesi verir. Suçlanan kişi de konumu ne olursa olsun Emniyet’e gitmek zorundadır. Beni de tanımadığım birileri şikayet etti.





Gece otelden alındığınız doğru mu?





Hayır, sabah 11.30’da Emniyet’ten bir sivil polis geldi. Ben otelde uyuyordum. “Hayırdır’ dedim. “Böyle böyle...” dedi. Kalktım beraber çıktık.





Nihat Doğan’la beraber mi Emniyete götürüldünüz?





Hayır, o ayrı gitmiş. Beraber gitmedik.

Yaşadığınız olay sosyal medyada, hakkında en çok yorum yapılan konu başlığı oldu. Size “Çakma İbrahim Tatlıses” diyenler bile var. 4 kadın birden çağırmanız da ayrıca eleştiriyor.





Ben o kadar kadın çağırdığımı falan kabul etmiyorum. İsteyen istediği yorumu yapabiliyor. Atatürk ve Peygamberimiz hakkında neler yazıldığı ortadayken bu sanal dünyada yazılanları nasıl dikkate alabilirim?



İddialara göre ilişki sırasında başarısız olduğunuz için o telekızı suçlayıp dövmüşsünüz.





(Gülüyor) Benim ne olduğum ortadadır. Ben kim olduğumu biliyorum. Ben bu ülkede çok sevilen bir Türk Halk Müziği sanatçısıyım. Benim hakkımda birileri şikayet duyurusunda bulundu diye ben bu linç kampanyasını hak etmiyorum. Ben bir aile babasıyım. İki kız çocuğum var.Yanımda 1000 kişi çalışıyor. Ben bir iş adamıyım. Suçsuzum. Kimseyi asla dövmedim.

Ama kadın Adli Tıp’tan darp raporu almış...

Peki hanımefendi, o zaman neden şu an sizin karşınızdayım? Hakim hanım neden beni serbest bıraktı? Karşısına çıktığım hakim kadındı ve hissi olarak o da benim bir komplo ile karşı karşıya kaldığıma inandı ki, beni serbest bıraktı.





O kadınları tanıyor muydunuz? Nihat Doğan, odanızda 4 kadını sizinle beraber otururken gördüğünü söylüyor. Siz tam tersini?





Bir şey demeyeceğim. Nihat kardeşim ne söylerse söylesin. O benim kardeşimdir. Ona darılmam. Onun konusu başka, benim hakkımda şikayet duyurusunda bulunulmuş. Hakimin karşısına çıkan benim.







‘Seks skandalı ne demek!’





Grup seks yaptığınız doğru mu?





Grup seks yapacak kişi, benim gibi topluma malolmuş biri olarak, böyle rezil bir şeyi bu kadar ortalarda yaşayabilecek biri midir? Bunu hak etmiyorum. Zafer Çağlayan gibi büyük bir ağabeyimizin oğlunun düğününe gitmişiz. Ayıptır! Seks skandalı ne demek? Bu çıkan haberlerden çok utanıyorum. Uyuşturucudan yakalananlar, erkek erkeğe fotoğrafları çıkanlar iki günde unutuluyor. Tabii biz Anadolu çocuğuyuz ya! Yakaladılar bir şey vuruyorlar...



Geceyi neden anlatmıyorsunuz peki?





Bunlar konuşulacak konular değil. Bu yaşadığım olaydan sonra en çok şuna seviniyorum. Kadın hakları konusunda Avrupa seviyesine gelmişiz. Bir kadınla sert bir üslupla konuşsanız bile o eğer sizden şikayetçi olursa gidiyorsunuz, karakolda 3 gün ifade vermek zorunda kalıyorsunuz. Ülkemi yönetenler çok doğru şeyler yapıyor. Bak beni aldılar, ben gidip ifademi verdim. Biz Avrupa ülkelerinin çok üstünde bir seviyeye gelmişiz. Bunu iyice gözümle gördüm.



Bu suçlama kariyerinizi etkiler mi?





Asla etkilemez. Sevilen bir sanatçıyım.





Eşlerinizin yorumları ne oldu?





Eşlerim lafını kabul etmiyorum. Çocuklarım var, doğal olarak onların da anneleri var. Ben çocuklarım adına üzülüyorum. Elbette anneleri de üzülmüştür.



Zafer Çağlayan cephesinden olumsuz bir yorum geldi mi?





Ne olabilir ki? Burada Zafer abiyi ilgilendiren bir şey yok ki. Bu olay düğünden sonra oldu. Ben kimseyi dövmedim, hiç kimseyi darp etmedim. Eşimle tartışırım falan ama bu böyle bir konu değil.







