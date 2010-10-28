-İZDOB'DAN DÜNYA PRÖMİYERİ İZMİR (A.A) - 28.10.2010 - İzmirli sanatseverler, bu hafta Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel konserleri izleme ve sergilere katılma şansı elde ederken, tiyatro ve operadan iki prömiyer de İzmir sanat hayatına renk katacak. Efes Pilsen Blues Festivali de İzmir'e bu hafta renk katacak etkinlikler arasında yer alıyor. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri ile bu akşam ve yarın akşam İzmirli sanatseverlerin karşısında olacak. Orkestrayı Betin Güneş'in yöneteceği, solistliği piyanosuyla Gülsin Onay'ın üstleneceği konserde, sanatseverleri bir de sürpriz bekliyor. Ali Hoca yönetimindeki İzmir Sanat Çok Sesli Korosunun katılacağı konserde, koroda bir süredir çalışmalara katılan, daha önce müzik eğitimi almamış vatandaşlar da yer alacak ve Cumhuriyet Bayramı coşkusu sahnede yaşanacak. Konserde Ulvi Cemal Erkin'in piyano konçertosunun ardından, İzmir Sanat ve Vatandaşlar Korosu, ''Gülnihal'', ''Darıldın mı Gülüm Bana'', ''Nihansın Dideden'' gibi eserlerin aralarında bulunduğu sevilen Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği eserlerini seslendirecek. -İZDOB'DAN ''DÜNYA PRÖMİYERİ''- İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), ''Carmen Carmen'dir'' adlı müzikli oyunu, dünyada ilk kez 2 Kasım Salı akşamı sahneye koyacak. Haldun Özörten tarafından tasarlanıp sahnelenecek ''Carmen Carmen'dir'', G.Bizet'nin Carmen operası müzikleriyle sunulacak. İZDOB solistleri, bir grup bale sanatçısı ile bir grup orkestra sanatçısının görev alacağı eser, Eğitime Katkı Etkinlikleri kapsamında sahnelenecek. ''Carmen Carmen'dir'' İzmir'in yanı sıra çevre il ve ilçelerde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. İZDOB, bu akşam Elhamra Sahnesi'nde Çaykovski'nin ''Kuğu Gölü'' balesini bir kez daha izleyiciyle buluşturacak. Elhamra Sahnesi'nde 30 Ekim Cumartesi akşamı, sezonun açılış konseri olan ''Selman Ada: Bestecilikte 50. Yıl'' konseri, yeniden izleyiciyle buluşacak. İZDOB, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) ilk kez geçen yıl sahnelediği, seyirciden olumlu tepkiler alan, İspanya'da da sahnelediği ''Carmina Burana'' balesini, bu yıl da İzmirlilerle paylaşmayı sürdürüyor. ''Carmina Burana'', 1 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de AASSM'de izleyici karşısında olacak. İZDOB sanatçıları, Ege Üniversitesi Kampüs Kültür Merkezi'nde, 3 Kasım Çarşamba akşamı ise ''Türk Bestecileri Akşamı'' adlı konsere imza atacak. -BLUES FESTİVALİ- Efes Pilsen Blues Festival'in yirmi birincisi, yarın ve 30 Ekim Cumartesi akşamları, İzmir Hilton Otel'inde ünlü sanatçılarla blues tutkunlarını buluşturacak. Geçen 20 yılda 81 grup ve 243 sanatçıyı ağırlayan Efes Pilsen Blues Festival, Kenny Neal, Mitch Woods ve His Rocket 88's ve Samuel James'i konuk edecek. Festival İzmir'den sonra Eskişehir, Bursa ve İstanbul'a konuk olacak. -İZDT- İzmir Devlet Tiyatroları (İZDT), bu hafta 4 salonda 4 oyunla perdelerini açarken, ''Henry ile Alice'in Gizli Yaşamı'' adlı oyunu ilk kez sahnelemenin heyecanını yaşayacak. İZDT'nin Konak Sahnesi'nde tüm hafta boyunca ''Ölüm Öpücüğü'' adlı oyun, tiyatroseverlerin karşısında olacak. Sezonun yeni oyunlarından Simon Williams'ın aynı adlı eserinden Şükran Yücel'in çevirdiği ''Ölüm Öpücüğü''nü, Tayfun Eraslan yönetiyor. Gerilim tarzındaki oyun, farklı kurgusuyla izleyenleri iki saat boyunca etkisi altına alıyor. Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi, hafta boyunca, İZDT'nin sezon açılış oyunu olan ''Çok Bilen Çok Yanılır''a ev sahipliği yapacak. Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı, Yılmaz Öğüt'ün günümüze uyarladığı ve Doğan Yağcı'nın yönettiği oyunda, çeşitli hilelerle insanları aldatan Maraş hakimi Azmi Efendi'nin sonunda kendi kazdığı kuyuya düşmesi mizahi dille anlatılıyor. Müzikleri Cem İdiz'e ait oyunda, dekorları Yıldız İpeklioğlu, kostümleri ise Ebru Çulpan hazırladı. Karşıyaka Oda Tiyatrosu, 2 Ekim Salı akşamı, yeni oyun ''Henry ile Alice'in Gizli Yaşamı''nı izleyicinin beğenisine sunacak. David Tristram'ın yazdığı, Sinan Gürtunca'nın Türkçe'ye çevirdiği oyunda, baş rolleri Özlem Başkaya ve Tamer Yılmaz üstleniyor. Oyunda, sağlıklı iletişim kurmayan bir çiftin, içinde bulundukları kısır döngüyü kırmak için fantezi dünyasına sığınmaları ve karı koca arasındaki sürtüşmelerin onları düşürdüğü durum mizahi dille anlatılıyor. Konak Melek Ökte Sahnesi ise hafta boyunca ''Bavul'' ile perdelerini açacak. Seyahat dönüşünde havaalanında bavulları karışan bir kadın ve erkeğin öyküsünü anlatan oyunu Sam Bobrick kaleme aldı, Metin Oyman yönetti. -ETKİNLİKLER, SERGİLER- İzmir Sanat Büyük Salon'da, 1 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçılarından oluşan Çello Quartet'in konseri dinlenebilecek. İzmirli sanatseverler, Onur Şenler, İbrahim Aydoğdu, Yaz Irmak, Köklü Yiğit Tan'dan oluşan dörtlü ile keyifli bir akşam geçirecek. Yine Büyük Salon'da 3 Kasım Çarşamba akşamı ise Artis Piyano Trio konseri yapılacak. Sanatseverler, hafta boyunca, Fransız Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda Su Yücel'in son dönem eserlerinden derlenen ''Suyun İçinden'' adlı resim sergisini gezebilecek. AKM Sanat Galerisi, Ahmet Gürel ve Hanri Benazus'un arşivlerinden derlenen ''Atatürk Aramızda'' fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. AKM'nin Ege Sanat Salonu'nda ise 1 Kasım Pazartesi gününden itibaren ''Art Studio'dan Esintiler'' adı altında, Sevgi Gür, Filiz Kaymak ve Pınar Kaplan'ın ortak resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergi, 13 Kasıma kadar açık kalacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, 3 Kasım Çarşamba akşamı, İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde konser verecek. İzmirliler, konseri ücretsiz izleyebilecek. Türk resminin önemli isimlerinden Osman Hamdi Bey'in, UNESCO tarafından 2010 yılı anma ve kutlamalar listesine alınması dolayısıyla İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde Osman Hamdi Bey'in 23 adet eserinin reprodüksiyonundan oluşan sergi İzmirlilerle buluşuyor. Sergi, 5 Kasım Cuma akşamına kadar gezilebilecek. Hayko Cepkin, yarın akşam İzmir Knoxx Club'da, Yüksek Sadakat Grubu ise Ooze Venue'de İzmirli hayranlarının karşısında olacak. Kültür Bakanlığı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, bu akşam AKM Adnan Saygun Salonu'nda şef Hayati Çiftçi yönetiminde konser verecek. Konser, 20.30'da başlayacak.