İzdivaç programına katılan kadın: Ben Abdullah Gül gibi birini istiyorum

Zuhal Topal’ın sunduğu evlilik programına katılan Ümmü Hanım, hayalindeki eşi tarif ederken ilginç bir örnek verdi. Ümmü Hanım “Abdullah Gül gibi bir koca istiyorum” dedi.

Sözcü’nün haberine göre, programa katılan ve Antalya’da kağıt toplayıcılığı yaparak ailesine bakan Ümmü Hanım, hayatını kendi başına sürdürebildiğini ancak hayat arkadaşı aradığını söyledi. Ümmü Hanım’ın talibi ile buluşması öncesinde söylediği sözler ise programa damgasını vurdu.

“Kafamdaki profil”

Ümmü Hanım, aradığı eşi tarif ederken, “Kafamda bir erkek profili var, ılımlı birini istiyorum. Sakin olacak. Yasak yoksa eğer söyleyeyim, Abdullah Gül gibi birisini istiyorum” dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün isminin geçmesi üzerine yayının sesi kısıldı. Sunucu Zuhal Topal ise “paravanı açıyorum” diyerek konuyu değiştirdi. Ümmü Hanım paravan açılınca karşılaştığı talibini beğenmedi ve çay içme teklifini de reddetti.