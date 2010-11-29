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Dünya

İZDİHAM YÜZÜNDEN KİMSE CEZALANDIRILMAYACAK PHNOM PENH (A.A)

29 Kasım 2010 14:06

-İZDİHAM YÜZÜNDEN KİMSE CEZALANDIRILMAYACAK PHNOM PENH (A.A) - 29.11.2010 - Kamboçya Başbakanı Hun Sen, geçen hafta bir festivalde meydana gelen izdihamla ilgili olarak kimsenin cezalandırılmayacağını söyledi. Kamboçya Başbakanı, 22 Kasımdaki trajediyle ilgili olarak sorumluluğu herkesin paylaştığını ve insanların hayatının kurtarılması için gerekli çabanın gösterildiğini bildirdi. Başbakan Hun Sen, bu olayın gelecek için büyük ders olduğunu ve izdiham nedeniyle kimsenin cezalandırılmayacağını kaydetti. Olayı araştıran soruşturma komisyonunun açıkladığı ilk raporda, bu facianın bir kaza olduğunun belirlendiği, insanların asma köprünün sallanması sırasında paniğe kapılıp kaçarken öldüğü açıklanmıştı. Kamboçya'da 22 Kasımda düzenlenen festivalde çıkan izdihamda 456 kişi ölmüş, 755 kişi yaralanmıştı.

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