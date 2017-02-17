İzdemir Termik Santralinin ÇED Raporu iptal edildi

İzmir 2. İdare Mahkemesi, İzmir Demir Çelik AŞ’ye (İZDEMİR) termik santral kurması için 7 yıl önce verilen, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunu iptal etti.

Ancak, İzmir'in Aliağa ilçesi yakınlarında yer alan termik santral 3 yıldır çalışıyor. Üstelik 2. ünitesi için de ÇED almayı başardı.

Antik kentler vurgusu

Cumhuriyet'ten Yusuf Özkan'ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İZDEMİR’e 17 Haziran 2010’da verilen ÇED olumlu raporu, Menemen Belediyesi başta olmak üzere ilçedeki meslek odaları, STK ve çok sayıda yurttaş tarafından yargıya taşınmıştı. Mahkeme, 7 yıl sonra verdiği kararla 2 yıldır çalışan termik santralın ÇED’ini iptal etti.

Kararda, öngörülen depolama alanının, Menemen, Foça ve Aliağa’daki Myrina, Aigai, Gryneion, Larissa, Panaztepe, Phokaia, Pitane gibi önemli antik kentlere yakınlığına dikkat çekildi. Ayrıca ÇED raporunda, proje alanındaki turizm yörelerinin dikkate alınmadığı belirtildi.

“Hukuksuz duruma düşen bu tesisle ilgili girişim bekliyoruz"

Avukat Diler Bosut Güven, ENKA’nın aynı bölgede kurmak istediği termik santral için de İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin geçen günlerde ÇED iptal kararı verdiğini anımsattı. Dava sürecinde yürütmeyi durdurma kararı gelmediği için İZDEMİR’in 2 yıldır santralı çalıştırdığını belirterek, “Şimdi hukuksuz duruma düşen bu tesisle ilgili gerekli girişimin yapılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

"Bakanlık 30 gün içerisinde çalışmayı durdurmalı"

Avukat Arif Ali Cangı da, davanın uzaması nedeniyle termik santralın 2 yıldır tam kapasiteyle çalıştırıldığını, 2. ünitesi için de ÇED olumlu raporu verildiğini ifade etti. Cangı “Termik santralların çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturacağı ortaya çıkmıştır. Yapılması gereken 30 gün içinde bakanlık, valilik ve büyükşehir belediyesi bu santralın çalışmasını durdurmalı” dedi.