İZBAN grevi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 60 gün 'ertelendi'

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD'nin ortak kuruluşu olan İzmir Banliyo Ağı'na (İZBAN) bağlı işyerlerinde diğer raylı ulaşım işçileri ile aynı maaşı almak amacıyla 10 Aralık'ta başlatılan grev, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 60 gün ertelendi. Kararda, İZBAN'a bağlı iş yerlerindeki grevinin erteleme gerekçesi, "şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görüldüğü" olarak belirtildi.

Grev devam etmiş olsaydı işçiler verilen son teklif için bugün oylama yapacaktı.

İZBAN otuzuncu gününe girecek grevle ilgili dün gece yeni bir gelişme yaşandı. Türk İş'e bağlı Demiryol İş Sendikası'na üye İZBAN işçileri tarafından sürdürülen grev Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yasaklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan metinde, "İZBAN'a bağlı iş yerlerinde Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası tarafından uygulanmakta olan grevin şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesine, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63.maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

Evrensel'den Metehan Ud'un haberine göre 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 63. maddesi “grev ertelemeleri” başlığını taşısa da aslında bu bir 'yasaklama' anlamına geliyor. Kanuna göre Bakanlar Kurulu, grevleri 60 gün süreyle erteliyor. Grevler Bakanlar Kurulu kararıyla durdurulduğunda, tarafların anlaşmamaları halinde grevlerin yeniden başlaması yasal olarak olanaklı değil. Bu nedenle, 60 gün içinde taraflardan ya anlaşmaları bekleniyor ya da toplu iş sözleşmesi, Yüksek Hakem Kurulu tarafından sonuçlandırılıyor. Bu yapılmazsa sendikanın toplu iş sözleşme yetkisi düşüyor.

Söz konusu haber aynen şöyle devam ediyor:

Taşımacılık iş kolunda ilk grev yasağı

İZBAN grevi, AKP iktidarı döneminde yasaklanan 16. grev oldu. Daha önce metal, petrol, maden, lastik, cam ve ilaç işkollarında çalışan yüz binlerce işçi için grev yasağı kararı veren AKP, taşımacılık iş kolunda ilk kez grev yasaklamış oldu.

Şehir içi ulaşım toplu taşıma olduğu için grev yasağı kapsamında fakat 2014 yılında Anayasa Mahkemesi, verdiği kararla ilgili düzenlemeyi yasaya aykırı bularak iptal etmişti. Anayasa Mahkemesi’nin 2014 yılında iptal ettiği şehiriçi toplu ulaşım ve bankacılık sektöründeki grev yasakları, OHAL döneminde yayınlanan 678 Sayılı KHK ile fiilen geri getirilmişti. Kararı Evrensel’e değerlendiren sendika uzmanı Onur Bakır, KHK’deki bu düzenleme ile Anayasa Mahkemesi’nin kararının etrafından dolanılarak, grev yasağının kapsamının yeniden genişletildiğine dikkat çekmişti.

İZBAN grevi 10 Aralık'ta başlamıştı

İzmir'de kent içi ulaşımın ana arterlerinden biri olan İZBAN'da, kurum bürokratları ile sendika arasında süren dördüncü dönem toplu iş sözleşme görüşmelerinin tıkanması üzerine 10 Aralık'ta grev başlamıştı. Aliağa-Selçuk arasındaki banliyö hattında hizmet veren, ülkenin havalimanı bağlantılı, en büyük kent içi raylı toplu taşıma sistemi İZBAN'da makinist, tekniker, teknisyen, istasyon operatörü, gişe çalışanı olarak çalışan 343 işçi greve çıkmıştı.

Dün gece yine bir teklif verilmişti

İZBAN işçilerinin talebi, diğer illerdeki raylı ulaşım işçilerinin aldığı maaşa yakın bir ücret almak ve aynı haklara sahip olmaktı. Çıplak maaşlarına yüzde 28 zam, ikramiyelerinin 112 güne, sosyal haklarda artış isteyen İZBAN işçileri, sürüş ve vardiya tazminatlarının da toplu sözleşmelerine girmesini istiyordu. Dün gece ayrıntıları henüz öğrenilmeyen yeni bir teklif önerilmişti işçilere. Grev devam etmiş olsa işçiler bugün, verilen teklifi oylayarak greve devam edip etmeme kararı verecekti.