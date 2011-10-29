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İz bırakmayan ‘kör fay’ Van’ı yerle bir etti!

Deprem Dairesi Başkanlığı Deprem Risk Yönetimi Çalışma Grubu Başkanı Demir Akın, Van depreminin şu ana kadar yaşanan depremlere benzemediğini ifade etti.

29 Ekim 2011 03:00

T24 - Deprem Dairesi Başkanlığı Deprem Risk Yönetimi Çalışma Grubu Başkanı Demir Akın, Van depreminin şu ana kadar yaşanan depremlere benzemediğini ifade etti.



Van'da yıkılan ve ağır hasarlı binaların, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndaki (AFAD) uydu izleme sistemleri ile 12 saatte tespit edildi. Kurtarma ekiplerini, uydu verilerinden faydalanarak yıkık binalara yönlendirilen AFAD bünyesindeki Deprem Dairesi Başkanlığı kapılarını Vatan gazetesine açtı.


Deprem Dairesi Başkanlığı Deprem Risk Yönetimi Çalışma Grubu Başkanı Demir Akın, Van depreminin Türkiye’nin şu ana kadar yaşadığı depremlere benzemediğini belirterek, “Bu deprem bizi şaşırttı. Burada yeryüzünde iz bırakmayan kör bir fay var. Öyle bir cinayet düşünün ki yani cinayet mahalinde çok az bir iz bulabiliyorsunuz. Arkadaşlar bölgede santim santim dolaştılar ama bu fayın kırılmasıyla ilgili izleri doğrudan doğruya bulamadılar. O yüzden bir gariplik var” dedi.



Peru’da 6.9’da can kaybı yok


Güney Amerika ülkesi Peru’da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin ülkenin güneyindeki kıyı kenti İka’nın 50 kilometre güneyinde meydana geldiğini açıkladı. Depremin başkent Lima’da etkili olduğu, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

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