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Dünya

İYON DENİZİ'NDE 5,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ATİNA(A.A)

22 Ağustos 2010 22:03

-İYON DENİZİ'NDE 5,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ATİNA(A.A) - 22.08.2010 - İyon Denizi'nde Richter ölçeğine göre 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yunan Medyası, Atina Yerbilimleri Enstitüsü açıklamasına göre, sarsıntının merkez üssünün, başkent Atina'nın 329 kilometre güneybatısında, Zakinthos Adası'nın güneybatı açıkları olduğunu duyurdu. Öte yandan, Avrupa Yerbilimleri Enstitüsü'nün ise depremin derinliğini, 10 kilometre olarak açıkladığı bildirildi. Saat 13.23'de meydana gelen depremin can ile mal kaybına yol açmadığı belirtildi. Yunanlı deprembilimcilerin, söz konusu sarsıntıyı ''Yüzeysel ve alışılagelmiş'' olarak nitelendirdikleri de kaydedildi.

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