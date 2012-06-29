İyimaya: Bazı hâkimler kendilerini Allah sanıyor

Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya’nın, kaldırılması planlanan Özel Yetkili Mahkemeler’de görev yapan hakimler için “Bazıları kendilerini Allah sanmaya başladı” dediği öğrenildi.



Hükümet, Özel Yetkili Mahkemeleri kaldıracak düzenlemeyi son aşamaya getirdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gece hukukçu kurmaylarıyla bir araya gelerek 3.5 saatlik bir toplantı yaptı.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre; toplantıda TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya’dan ilginç bir çıkış geldiği öğrenildi.

İyimaya “Biz yargıyı vesayetten kurtarmak için düzenlemeler yaptık ama bazı hâkimler kendilerini Allah sanmaya başladı” dedi.



Özel yetkili yerine törör mahkemesi



AKP'li hukukçu kurmayların yaptığı çalışmada, Özel Yetkili Mahkemeler, “Ergenekon” ve “Balyoz” gibi mevcut davaları bitirdikten sonra kapanacak. Yeni davalara da bakmayacak.

Darbe ve terör iddialarına, Özel Yetkili Mahkemelerin yerine kurulacak Bölge Terör Mahkemeleri bakacak.