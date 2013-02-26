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Yaşam

İyilik yapmak kalbe iyi geliyor

Kanada'da yapılan araştırmada, hayır işlerinde bulunmanın, gençlerin kalbine ve beden sağlığına iyi geldiği ortaya çıktı

26 Şubat 2013 17:58

Kanada'da yürütülen bir araştırma, iyilik yapmanın kalbe iyi geldiğini ortaya koydu.

British Colombia Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, hayır işlerinde bulunmanın, gençlerin kalbine ve beden sağlığına iyi geldiği ortaya çıktı.

Araştırmaya imza atanlardan Hannah Schreier, fedakarlık ve empati yapmanın kalp ve beden sağlığı için olumlu etkilere sahip olduğunu belirtti.

Araştırma, aynı zamanda, stres, depresyon, huzur gibi psikososyal faktörlerin kardiyovasküler hastalıkları tetiklediği ve ABD'deki ölüm oranlarında, bu etmenlerin ciddi rol oynadığını ortaya koydu.

Araştırma Vancouver'da 106 lise öğrencisi üzerinde yapıldı.

Kan basınçları, vücut kitle endeksi ve kalp ritimleri ölçülen öğrencilerden 53'ü, haftada 1 saat, kendi yaşadıkları bölgedeki ilkokul öğrencilerine belli konularda karşılık beklemeden yardım etti.

Diğer 53 öğrenci ise gönüllü herhangi bir programda yer almadı.

10 hafta sonucunda yapılan incelemelerde, ilk gruptaki 53 öğrencinin, kalp ritimlerinin daha düzenli, kolesterol ve vücut yağ seviyesinin daha düşük olduğu gözlendi.

Araştırma Kanada'da, Amerikan Medical Association Dergisi'nde (JAMA) yayımlandı.

 

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