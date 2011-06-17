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Yaşam

''İYİLİK MELEĞİ HOŞGELDİN'' ALTINÖZÜ (A.A)

17 Haziran 2011 19:47

-''İYİLİK MELEĞİ HOŞGELDİN''  ALTINÖZÜ (A.A) - 17.06.2011 - BM iyi niyet elçisi ve ünlü film yıldızı Angelina Jolie, incelemelerde bulunmak üzere, ülkesindeki olaylardan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerin konuk edildiği Altınözü çadırkentine geldi.  Jolie ve ona eşlik eden yetkililer, çadırkente bir minibüsle giriş yaptı. Minibüsün camları siyah filmle kaplı olduğu için aracın içi görülemedi. Jolie'nin, bir süredir Türk Kızılayı tarafından misafir edilen yaklaşık 1400 kadar Suriyeli sığınmacı ile bir araya gelerek, sorunlarını dinlemesi bekleniyor.  Bu arada, Angelina Jolie'nin gelişi öncesinde çok yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Altınözü halkı da merakla çadırkentin önünde toplandı. Emniyet görevlileri ve özel harekat ekiplerinin sıkı güvenlik önlemi aldıkları çadırkent, Kızılay ve Türk bayraklarıyla süslenirken çadırkentin kurulduğu TEKEL binasının ön tarafına büyük ebatlarda "Dünyanın İyilik Meleği Hoşgeldin" yazılı pankart asıldı.

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