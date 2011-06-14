İyiliğin sesi karanlığa ışık oldu!

T24 - Küçükçekmece Belediyesi’nin Bilgi Evleri’nin başlatmış olduğu ‘İyiliğin Sesi’ projesi tamamlandı. Cahit Zarifoğlu’nun Kuşların Dili adlı kitabını seslendiren öğrenciler, sosyal sorumluluklarını yerine getirmiş olmanın verdiği mutlulukla, seslendirdikleri kitabı Görme Engelliler Derneği üyelerine teslim etti.
Kimisi sadece bir kez güneşi görmek istiyor, kimisi en sevdiğini görmek, kimisi ise en sevdiği kitabı okumak. Görme engelliler. Engelliler ama hayat onları görmez kıldı, görünmez değil. Onların görünmez olmadığının farkında olan ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yola çıkan Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, “İyiliğin Sesi” adı altında başlattıkları sesli kitap projelerini tamamladı. Engelliler için okudukları sesli kitabı Görme Engelliler Derneği üyelerine teslim eden öğrenciler, böyle önemli bir projede yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. GÖZ-DER ÜYELERİNİ ZİYARET ETTİLER
Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgi Evleri’nde eğitim gören öğrenciler, “İyiliğin Sesi” projesi kapsamında görme engelliler için Cahit Zarifoğlu’nun “Kuşların Dili” adlı kitabını seslendirdi. İçerisinde farklı hikayelerin yer aldığı kitabı seslendiren öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Bakırköy’de bulunan GÖZ- DER Genel Merkezi’ne gelerek, kitabı CD halinde GÖZ- DER üyelerine teslim etti.
ONLARA DUYARSIZ KALMAYALIM
Taştepe, Cennet ve Sefaköy Bilgi Evleri’nde eğitim gören Gizem Çal, Kevser Cin ve Menekşe Sena Korkmaz adlı öğrenciler, sosyal sorumluluk kazandıran bir projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Sesimizle onlara bir nevi göz olmak bizleri çok mutlu etti. Her sağlıklı birey, birer engelli adayıdır. Bizler onların hayatını kolaylaştırma yolunu seçmeliyiz. Onlara duyarsız kalmamalıyız” diyerek, yaşıtlarına çağrıda bulundu. ÖNEMLİ BİR PROJE
Bilgi Evi öğrencileri ve öğretmenlerini en iyi şekilde ağırlayan GÖZDER Genel Başkanı Bülent Kelleci ise, Bilgi Evi eğitmenlerine GÖZDER’in yapmış olduğu çalışmaları anlattı. Kendisi de bir görme engelli olan Kelleci, öğrencilerin elinden seslendirdikleri kitabı teslim alarak Bilgi Evi eğitimcilerini ve öğrencilerini tebrik etti. Kelleci, sesli kitap projesinin önemli olduğunu ifade ederek; “İnsanlar bizi kendilerine yük olarak görmemeliler. Bize yardım ederken, sanki eksik yanımızı tamamlıyormuş gibi hissetmeliler. Toplumsal yaşam bu şekilde daha güzel hale gelir” dedi.
Bilgi Evleri Eğitim Koordinatörü Yüksel Çetin ise, ‘İyiliğin Sesi’ projesiyle önemli bir toplumsal görevi yerine getirdiklerini ifade ederek, projeyi devam ettirmeyi planladıklarını belirtti. Öğrencilerin seslendirdiği Kuşların Dili adlı kitaba, www.kitapseverler.com
sitesinden ulaşılabilir.