'İyi sonuç almaya geldik ve aldık'

Galatasaray Futbol Takımı Antrenörü Johan Neeskens, Panathinaikos'u 3 - 1 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Biz buraya iyi sonuç almaya geldik ve aldık" dedi.

Hollandalı çalıştırıcı, bir basın mensubunun, "Şanslıydık diyebilir misiniz?" sorusuna, "Tamamen şanslı diyemeyiz. İyi başladık goller attık. Bununla beraber bazı pozisyonlarda 'şanslıydık' diyebiliriz. 3-0'dan sonra yorgunluktan dolayı bazı pozisyonlar verdik. Biz buraya iyi sonuç almaya geldik ve aldık" şeklinde konuştu.

Futbolun hatalar oyunu olduğunu belirten Neeskens, "Son iki maça bakarsak 6 gol attık 1 gol yedik. Futbol hatalar oyunu biz de yaptık, rakip de yapacaktır. Bunu biraz da yorgunluğa bağlıyorum. Zorlu maçlardan çıktı oyuncularımız" şeklinde konuştu.

Hollandalı çalıştırıcı milli takıma çok oyuncu verilmesinin takımı etkileyip etkilemediğiyle ilgili bir soru üzerine, "Bunu değiştiremeyiz, kaliteli oyuncularımız var. Başka milli takımlara da milli oyuncular veriyoruz. 10 gün gibi süre onlarsız antrenman yapıyoruz" dedi.

Antrenör Johan Neeskens, "Arda ile Elano bir arada oynar mı?", sorusuna da, "İkisi de çok kaliteli oyuncular, ikisi de ilerideki maçlarda birlikte oynayacaklar. Milli maçlardan yorgun döndükleri için böyle oldu" yanıtını verdi.

Bu arada Panathinaikos Teknik Direktörü Henk Ten Cate'in dünkü basın toplantısında sarf ettiği "Eğer Rijkaard, galip gelirse O'nu öldürürüm" şeklindeki şakasının hatırlatılması üzerine Neeskens, "Eğer rakip takımın teknik direktörü Rijkaard'ı öldürseydi, iki takımın teknik direktörü de ikinci maçta orada olmazdı" dedi.

Sarı-kırmızılı futbolcu Uğur ise, takım olarak sezon başından beri çok iyi çalıştıklarını söyledi.

Uğur, şöyle konuştu:"Takım içinde iyi bir arkadaşlık ortamı var. Bu da yardımlaşmamızı ve öz güvenimizi saha içine yansıtmamızı sağlıyor. İnşallah bu sezon sonuna kadar sürer."

Ayrıca iki tane ilk 11 çıkaracak bir takım olduklarını dile getiren Uğur, "Mili takıma giden oyuncular oyunun kaderini değiştirecek kapasitedeler. Ancak, diğer arkadaşlarımız da her an oynayacak gibi kendilerini iyi hazırlıyorlar. Takımda kim giriyor, çıkıyor fark etmiyor. Hem UEFA Ligi'ni, hem de ligi götürebilecek kapasiteyiz" şeklinde konuştu.