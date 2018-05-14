"İyi Parti'ye giden oylar CHP'ye dönüyor, sebebi Muharrem İnce"

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleriyle ilgili olarak "Muharrem İnce’nin aday olmasının CHP tabanını konsolide ettiği kesin. Bu da muğlaklık nedeniyle İyi Parti’ye giden oyların bir kısmının CHP’ye dönmesine sebep oldu gibi görünüyor" görüşünü dile getirdi.

CHP içindeki kaynaklarının kendisine "Ege ve Trakya'da yeniden bir yükselme var" dediğini belirten Akşener, "Bunun sebebi olarak da muhacirlik boyutunu gösteriyorlar. İnce’nin göçmen kökeni, Akşener’e gidecek görünen akışın önünü kesmiş. Meral Hanım’ın Muharrem Bey’e bu nezaketsiz yanıtının bir sebebi de İnce’ye karşı kaybettiği oylar karşısında duyduğu telaş olabilir" diye yazdı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, rakibi ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik olarak "Beni başkan yardımcısı yaparsa ikinci turda kendisini desteklerim" demişti. Akşener'in İnce'ye yanıtı ise “Bir şey söylüyorsa bir bildiği vardır. O gün geldiğinde kendisiyle muhakkak görüşeceğim” olmuştu. Akşener'in yanıtı, CHP kanadında tepkilere neden olmuştu.

Nagehan Alçı, "İnce’nin özgüveni ve Akşener’in ego problemi" başlığıyla yayımlanan (14 Mayıs 2018) yazısında şu ifadeye de yer verdi:

"Milliyetçi-Kemalist oylarda da bir yükselme olduğu bilgisi kulağıma geliyor. CHP’de yaşanan belirsizlik, bu oyları İYİ Parti’ye kanalize ediyordu. Şimdi partinin kendi çizgisine uyumlu bir aday çıkarmasıyla yeniden CHP seçmeninin partisine döndüğü söyleniyor. Halbuki bir hafta öncesine kadar İYİ Parti yüzde 5 kadar oyu CHP’den alıyor görünüyordu. İnce ile birlikte laik ve Atatürkçü taban yeniden birleşiyor."