İyi Parti'nin parka 'Zübeyde Hanım' adı verilsin önerisi CHP'li belediye meclis üyeleri tarafından reddedildi

İyi Parti'nin, İstanbul Beşiktaş'ta yenilen bir parka Mustafa Kemal Atartürk'ün annesi Zübeyde Hanım isminin verilmesi teklifi CHP'li belediye meclis üyeleri tarafından reddedildi.

Beşiktaş Ortaköy'de bulunan bir park yenilerek 'İnce Parkı' ismi verildi. İyi Parti'nin Beşiktaş Belediye meclis üyeleri, 'İnce' isminin 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi çağrıştırdığı gerekçesiyle parka Atartürk'ün annesi Zübeyde Hanım isminin verilmesi teklif etti. İyi Partili meclis üyelerinin teklifi reddedilerek parkın adı oy çokluğuyla 'İnce Parkı' olarak kaldı.

İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Tükkan, konuya ilişkin Twitter'da "Beşiktaş Belediye Meclisi’ndeki CHP’li üyeler, bir parka Zübeyde Hanım isminin verilmesi konusunda İYİ Parti önerisini reddettiler" paylaşımında bulundu.