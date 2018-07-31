"İyi Parti'nin kuruluşunda Abdullah Gül ve ekibi de vardı" iddiası

KHK ile Marmara Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilen siyaset bilimci Prof. Dr. Yüksel Taşkın, İyi Parti'nin kuruluş sürecinde, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve ekibinin Meral Akşener'le birlikte hareket ettiğini iddia etti. Gül ve ekibinin daha sonra Akşener'i yalnız bıraktığını öne süren Taşkın, olağanüstü kurultay kararı alan İyi Parti'nin Akşener'siz sıkıntı yaşacağını söyledi.

Diken'den Minez Bayülgen'e konuşan siyaset bilimci Prof. Yüksel Taşkın, İyi Parti'nin kuruluşuyla ilgili bir çarpıcı bir iddiada bulundu.

"İyi Parti, Akşener'siz sıkıntı yaşar"

İyi Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'den daha güçlü bir aday olmadığını söyleyen Taşkın, şu ifadeleri kullandı:

"Bence Akşener'den daha güçlü bir aday yok. İsimlere bakalım… Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu Yeniçağ gazetesi çizgisine yakın. Koray Aydın daha milliyetçi, muhafazakar çizgide. Ancak bu isimlerin tamamı gençliklerini ülkücü refleksleriyle geçirmiş. Dolayısıyla İyi Parti, Akşener'siz sıkıntı yaşar."

"Son anda Gül ve ekibi, partiyi ve Akşener'i yalnız bırakıyor"

İyi Parti konusunda Abdullah Gül ve ekibiyle ilgili konuşulmayan şeyler olduğunu belirten Taşkın, "Akşener ve Gül'ün, İyi Parti kuruluş sürecinde yan yana geldikleri ve beraber hareket ettikleri yönünde söylentiler var. Ancak son anda Gül ve ekibi, partiyi ve Akşener'i yalnız bırakıyor… Eğer bu doğruysa, AKP'nin içine birlikte daha kolay ellerini uzatabilirlerdi" iddiasında bulundu.

Gül, "geniş mutabakat oluşmadı" deyip aday olmamıştı

24 Haziran seçimlerinde, muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adaylığı için teklif götürülen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geniş mutabatakat oluşmadığı için aday olmadığını açıklamıştı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise kaldığı bir televizyon programında Gül'ün çatı adaylığını kendisinin engellediğini söylemişti.