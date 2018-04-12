İyi Parti'nin ittifak bilmecesi; SP ve DP ile ilkeler bazında anlaştıklarını duyuran Aytun Çıray: Hiçbir siyasi parti ile konuyu görüşmedik

İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, olağanüstü kurultay sonrası yaptıkları saha araştırmasına göre, seçimin ilk turunun Genel Başkan Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı seçilmesiyle sonuçlanabileceği iddiasını dile getirdi.

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında siyasi ittifak sorularını, "İyi Parti'nin bugüne kadar hiçbir siyasi parti ile ittifak görüşmesi yapmadığını" belirterek yanıtlayan Çıray, “İyi Parti millet ile ittifak yapma kararı almıştır. İYİ Parti, esnafla, işçiyle, işsizle, gençlerle, kadınlarla, tüm milletle ittifak kararı içerisindedir. İyi Parti'nin birinci ilkesi, yıkılmış olana anayasal devleti yeni bir kardeşlik anayasasıyla mutlak kuvvetler ayrımı sağlayarak inşa etmektir” dedi.

Aytun Çıray daha önce yaptığı açıklamada Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ilkeler bazında anlaştıklarını duyurmuştu. Çıray konuya ilişkin "Seçimlerde doğal bir ittifak olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

“Bugün ortada tek bir ittifak vardır; çıkar ittifakı olan Saray ittifakıdır”



Bugüne kadar başkanlık seçimleri ile ilgili olarak somut bir tek ittifak ortaya çıkmıştır. O da saray koalisyonunun kurduğu ittifaktır. Bunu daha öncede söylemiştim. Saray koalisyonun kurulmasının iki nedeni vardır. Bunların birincisi, Sayın Erdoğan’ın tek başına partisinin oyları ile tekrar seçilemeyeceği görmesi ve bu nedenle bir ittifak arayışına girmesidir. Saray koalisyonunun küçük ortağı ise yüzde üç oy ile 43 milletvekili ile nasıl parlamentoya girerim hesabını yapmaktadır. Dolayısı ile bu koalisyonun ortaklarının ortaya çıkardıkları ittifak esasen bir çıkar ittifakıdır ve somut olarak kurulmuş açıklanmıştır.

“İyi Parti bugüne kadar hiçbir siyasi partiyle ittifak görüşmesi yapmamıştır”



Bugüne kadar İYİ Parti hiçbir siyasi partiyle bir ittifak görüşmesi yapmamıştır. İYİ Parti milletle ittifak yapma kararı almıştır. İYİ Parti esnafla, İYİ Parti işçiyle, İYİ Parti işsizle, İYİ Parti gençlerle, İYİ Parti kadınlarla, İYİ Parti toplumun bütün dinamikleriyle, Türk milletinin kendisiyle bir ittifak kararı içerisindedir.



Seçim sathı mailine girildiğinde ve seçim yaklaştığında milletle ittifak kuran İYİ Parti millet adına ittifak kurmak gerekirse bunu o gün konuşacaktır. İlkemiz açıktır. İYİ Parti’nin temel ilkesi ve birinci projesi ve hatta en büyük projesi yıkılmış olan Anayasal devleti mutlak kuvvetler ayrılığına dayalı yeni bir kardeşlik anayasasıyla inşa etmektir. İktidarımızın en büyük projesi bu olacaktır. Çünkü bu proje başarılmazsa başka alanlarda hiçbir projenin, yani hiçbir ekonomik, sosyal projenin başarılacağına inanmıyoruz.



Şimdi bu ilkeler çerçevesinde bir fikir birliğimiz vardır. Bu bir pazarlık sonucunda ortaya çıkmış fikir birliği değildir. Sayın Karamollaoğlu ve buna benzer bazı partilerinde açıkça ifade ettikleri bu ilke zımni olarak ve kendiliğinden ortaya çıkmış bir antlaşmanın sonucudur.



Son olarak açıkça tekrar ifade ediyorum. İYİ Parti yetkili organlarınca alınan karar neticesinde sayın Meral AKŞENER Cumhurbaşkanı adayımızdır. Kısa bir süre önceye kadar yaptırdığımız anketlerde sayın Erdoğan ile rekabet edebilecek tek adayın Meral Akşener olduğu da ortadadır. Son yaptığımız büyük kurultaydaki muazzam halk desteğinin ardından o kurultayın siyaseti yeni bir aşamaya taşıdığını gördük.

“İlk turda Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı olması ile bitebilir”

Bunu kurultay sonrası yaptığımız objektif saha araştırmalarına da ve kendi temaslarımızda görüyoruz. Dolayısıyla belki de bu başkanlık seçimi birinci turda sayın Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı olması ile bitecek.



Tekrar ediyorum. Biz şimdi milletle ittifak halindeyiz. Millet ve demokrasi için seçim zamanı yaklaştığında milletin ve demokrasinin çıkarları adına temel ilkemiz ve birinci projemiz çerçevesinde şeyler ortaya çıkacaksa bu konu değerlendirilir. Kaldı ki biz bugün itibari ile seçimin gittikçe geriye atılacağını işaret alıyoruz. Bu işareti aldığımız mercii de milletin kendisi. Sayın Erdoğan her geçen gün %50+1 den biraz daha uzaklaşıyor.