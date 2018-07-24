İyi Parti'nin "Çorlu'daki 24 kişinin öldüğü tren kazası araştırılsın" önergesi reddedildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 24 kişinin hayatının kaybettiği kazaya ilişkin İyi Parti'nin Meclis'e verdiği önerge, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

İyi Partili Aylin Cesur, Twitter hesabından, Çorlu'da, 9 Temmuz'da meydana gelen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin partisinin Meclis'e verdiği önergenin reddedildiğini duyurdu. Cesur, önergenin reddedilmesine, ''Devlet olmanın gereği'' diye kurs açılması için de bir önerge mi versek?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Cesur, Twitter hesabından, ''İYİ Parti Grubu olarak, Çorlu'da yaşanan tren kazası araştırılsın-varsa sorumlular bulunsun diye vermiş olduğumuz Meclis Araştırma Önergemiz AKP ve MHP milletvekillerinin tümünün oylarıyla reddedildi.“Devlet olmanın gereği”diye kurs açılması için de bir önerge mi versek?'' paylaşımında bulundu.

İyi Parti'nin önerisi dünde reddedilmişti

İyi Parti'nin dün meclise sunduğu, ''FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın'' önerisi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmişti.