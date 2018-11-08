"İyi Parti'nin belediye başkan adayları belli oldu" iddiası

İyi Parti’nin 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde belediye başkan adaylarından bazıları açıklandığı öne sürüldü.

NTV'nin haberindeki iddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özdağ, İzmir adayı Şengül Hablemitoğlu olacak.

İddiaya göre Parti Adana'da İsmail Koncuk'u, Muğla'da Behçet Saatcı'yı, Balıkesir'de İsmail Ok'u aday olarak gösterecek.

Ancak, T24'ün ulaştığı İyi Parti kaynakları, Özdağ'ın adaylığı konusunun şu an gündemde olmadığını bildirdi.

"Tamamen provokasyon"

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı da iddiayı sosyal medya hesabından yalanladı:

"Şahsımın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili ulusal medyada yer alan son dakika haberleri, şuan için gerçeği yansıtmamaktadır" diyen Saatcı, "Tamamıyla provokasyona ve ajitasyona yöneliktir. İYİ Parti Genel Merkezi tarafından konuyla ilgili resmi açıklama yapılacaktır"