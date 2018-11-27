İyi Parti'nin Balıkesir adayı İsmail Ok oldu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Balıkesir Milletvekili İsmail Ok olduğunu duyurdu.

TIKLAYIN - İyi Parti'nin Balıkesir adayı İsmail Ok kimdir?

Akşener, dün (26 Kasım 2018) Sancaktepe'de mahalle ortasına düşen helikopter kazasında ölen 4 asker için baş sağlığı diledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki sıcak gelişmelere değinen Akşener, "Dünya Rus yayılmacılığına tepki gösteriyor. Bu vesileyle belirmek isterim ki bizim uluslararası yayılmacılığımız dünya türklüğüdür. Kırımlı soydaşlarımzıın yanındayız. Ülkemizin de resmi olarak tanımadığı bu işgal son bulacaktır. Kırımlı soydaşlarımı özgürleşecek, işgale başındna beri türklük secelesi gösteren soydaşlarımıza selma olsun" diye konuştu.

Akşener, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği kararı da değerlendirdi. Türk yargısının davayı bir an önce karar bağlaması gerektiğini belirten Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bizi bağlamaz" ifadesi ile ilgili ise, "Bu yeni bir papaz davasıdır. Bunlar kavga ediyormuş gibi yapıyor ama kapı arkasında başka bir iş dönüyor" dedi.

Akşener'in açıkalmaları şöyle:

"Aziz milletim, çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz yıllardır mağdur ediliyor. Bugün her 4 öğretmenden biri geçinebilmek için ek iş yapıyor. 3 bin 600 ek gösterge vermek için adım attık ancak aeçimden önce söz verenler el kaldırıp reddettiler. Okullar sadece seçim dönemi akıllarına geliyor. Sınıflarını boşaltıp çoluk çocuk miting alanına taşıyorlar. Verdikleri örnekler bile yanlışlarla dolu. İktidarın başındaki kişi 'Almanya'da 3 milyon üniversite öğrencisi var, bizdeki rakam 8 milyona yaklaştı' dedi. Peki, Almanya'da işsiz üniversite mezunu yüzde 4 bizde yüzde 30. Gurur duyacaksan öğrenci sayısıyla değil, onlara iş bulup onunla duy.

"Çocuklarımızı bir denem tahtasına çevirdiler. Her sene sistem değiştirdiler, sistem değiştirmeseler sınav tarihi değiştirdiler.

"Her gelen Bakan sil baştan yaptı. Andımız’ın kaldırılmasını savunurken düşmanca ifadeler kullanan bir kurumun neresine milli diyeceğiz. Trinida Tobago diye bir ülkenin adını duydunuz mu? PISA araştırmalarına göre Türkiye matematik seviyesinde bu ülke ile aynı seviyede.

"Bakan açıklıyor. 110 bin atanamayan öğretmen var. Şimdi atamaya bile torpil skandalı araya sokuyorlar.

"Türkiye'yi uçuracağım dedi, el hak uçurdu da. Ama nereden uçurdu? Uçurumdan aşağıya uçurdu. 2071 dedi ama geldiğimiz yer 2002 oldu. Gençlerin diliyle söylersek, hayaller 2071, gerçekler 2002.

"Millete ödettiğin yetmedi mi illa ceza keseceksen emniyet şeridini kullanan kodamanlara kes. Milleti yolundan eden 150 araçlık konvoyuna kes. Evdeki hesap çarşıya uymayınca Sayın Erdoğan eski defterleri karıştırıyor. Bırak eskileri kardeşim millet onlardan hesap sordu, senden de soracak. Bugüne gel artık."

"Öyle şeyler anlatıyor ki sanırsın sütten çıkmış ak kaşık. Çizdiğin toz pembe tabloya kendin inanıyorsan gerçekten sana yazık. İnanmayıp yalan konuşuyorsan bu millete yazık. Gerçekleri saptırıp seçimlere kadar oyalıyorsan bu millete yazık. Bir pazarlama tekniği Türkiye'de de uygulandı. Türkiye'deki adı 'Kara Cuma.' Vatandaş alışverişe soktu, demek ki her şey yolunda dediler. Hayır millet ihtiyacını üç beş kuruş ucuza alabilmek için koştu. Aziz milletim sen gerçeğin tam kendisini yaşıyorsun, onlar da borazan medyayla.

"Merkel'le, Putin'le sorunu yok. Ama enflasyon düşmüyor. Bu sefer ne yapacak? Bu sefer yeni bir lobi icat etti. Nedir o? Soğan lobisi. Meğer memleketi kasıp kavuran, mutfaklara ateş düşüren bu soğan lobisiymiş. Sanki zirai ilaçlara o zamları yapan o değilmiş gibi soğanı terör örgütü ilan etti. İzahı yapılamayan şeyin mizahı yapılırmış. 80 milyon bunlarla dalga geçiyor şimdi. Borozan medyanın attığı manşete bak: “Mardin’de 30 ton soğan ele geçirildi” Ne yapacak bu adam hepsini tezgaha mı dökecek üstünü kar kaplasın, tarlaya mı atacak? Ekonominin durumu soğan mı? Domates uçmuş gitmiş. Yarıns eralarını da mı basacaksın? Sera sahipleri dikaktli olun, bir anda polisi tepenizde bulabilirsiniz. Ülkede enflasyonun sebebi bakkallar, pazarcılar. Milleti buna inandırmaya çalışıyorlar.

"Stokçulara izin vermeyecekmiş. Stokçu kim gariban. Buradan söylüyorum en büyük stopçu 13 tane uçağı, 300 tane aracı olandır. Depoda stok arayacağınıza yandaş tüccar tespit edin. Stokçuluk enflasyonun sebebi değil, sonucudur. Bir ülkede stokçuluk varsa, o ülkeyi yönetenlerin beceriksizliğidir.

"Senin karşında demo muhalefet yok. Suya götürüp susuz götürdüğün siyaset acemileri yok. Konfor düşkünü muhalefet yok karşında. 'Ey!' dediğinde susan yüreksizler yok karşında. Dışarıdan talimat alan muhalefet yok karşında. Açığını bulup diz çöktüreceğin muhalefet yok karşında.

"Emeklilikte yaşa takılanlarda gördünüz, sizin sözünüz suya yazılıyor, bizimki kayaya kazınıyor. Siz damatlarınıza bakanlık, maliye, hazine hediye ediyorsunuz. Bizimkiler yandı, biz en fazla bir tane altın takıyoruz. Siz Yunan hayranı fesli delilere geçmiş olsuna gidiyorsunuz, biiz gazilere geçmişe gidiyoruz. Sizin bekâsını düşündüğünüz 10 yandaşınız var, bizim 81 milyon vatandaşımız var. İşte o yüzden sizden sonra bizimle Türkiye İyi olarak diyoruz. Hani bir şarkı söylüyordun, 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' diye, şindi sen o şarkıyı bitirdin yeni bir şarkı var, 'aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünsü.'

"Ekonomiden bahsederken damat beyi anmadan olmaz. 'Dünya ekonomimizi kıskanıyor, şaha kalktı, aksa ağzına kadar doldu' diyor. Damat bey nerede yaşıyorsun, hangi ülkede yaşıyorsun bilmiyorum ama bahsettiğin ülke Türkiye değil, onu biliyoruz. Borazan medyaya manşet vermek için konuşuyor. Buradan seslniyorum, damat bey bu hayallerle her neredeysen konum at da o hayal ülkesini biz de görelim.

"Yeni ittifakın adı da değişti"

"Önüne giden anketler gösteriyor ki koltuksallanıyor. Baktı ki hesaptan kaçış yok, tekrar ittifak dedi. Yenilenin ittifakın adı da yenilendi. Bu seferkinin adı 'Korku İttifakı.' İktidar İyi Parti'den korkuyor. 1 ay içinde 'U' dönüşü yapmasının sebebi tabi ki İyi Parti. Kim kiminle ittifak kurarsa kursun onları bağlar.

Ancak bizi asılsız ve ahlaksız ithamlarla muhatap etmeye kalkanlara da sessiz kalamam. O yüzden ağzından çıkanı kulağı duymayanlara sesleniyorum. Sizin ittifakınız, Türk milletinin değil, andımıza karşı olanların ittifakıdır. Tabelalardan, Türkiye Cumhuriyeti'ni kaldıranların ittifakıdır. Habur'da teröristleri davul-zurnayla karşılayanların ittifakıdır. FETÖ adına para basanların ittifakıdır. Cumhuriyet'e sayıp sövenlerin ittifakıdır. Laftan anlamıyorsunuz ya. Kim kiminle neredeymiş bakın fotoğrafları görün. Belki o zaman anlarsınız.

(Akşener'in grup toplantısında duvara yansıttığı görsel)

AİHM'in Demirtaş kararı

"Geçtiğimiz hafta AİHM bir karar aldı. Öncelikle şunu belirtelim. Bizim HDP ve benzerleri ile ilgili duruşumuz nettir. Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü bir parti ile İYİ Parti'nin işi olamaz. İktidarın başı AİHM kararı üzerinden esip gürlüyor ama yapılması gereken bellidir. Türk yargısı davayı bir an önce karara bağlar ve Türk milleti adına vereceği cezayı açıklar ve bu konu da kapanır gider. Sayın Cumhurbaşkanı "bizi bağlamaz" demeniz yeni bir papaz davasıdır. Bakın bunlar kavga ediyormuş gibi yapıyor ama kapı arkasında başka bir iş dönüyor.

"Erdoğan'ın federasyon arayışıyla ilgili söyleyeceğim şudur: Yap da görelim. Hele bir niyetlen de görelim.

TDK'ya Başbuğ tepkisi

"Ne yaptıysak bunları Türkçülükle, Türklükle barıştıramadık. Dönüp dönüp milletimize ve tarihimize saldırııyorlar. Bunların yönettiği Türk Dil Kurumu Tarih Terrimleri Sözlüğünde Başbuğ için neler yazdı. iyi Parti'nin dile getirmesine rağmen hâlâ değiştirilmedi. Buradan uyarıyorum, o alçak tanımı hemen kaldırın. Devlet düşmanı demek sizin de, Erdoğan'ın da boyuna aşar. Türk Dİl Kurumu Erdoğanîn ağzıyla hesap verecekse fakirin tanımın ıda değiştirsinler."