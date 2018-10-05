İYİ PARTİLİLER AKŞENER'E DESTEK İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Ozan URAL/İSTANBUL (DHA)

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gece saatlerinde evinin önünde toplanan partililere bir konuşma yaptı. Akşener konuşmasında \"Ben buraya gelen elli kişiden şikayetçi olmadım. Çünkü onlar gariban çocuklar\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in evinin önünde akşam saatlerinde toplanan bir grup ile Akşener arasında gerginlik yaşandı. Akşener\'in Beylerbeyi\'ndeki evinin önünde toplanan bir grup, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli lehine slogan atmaya başladı. Evinin penceresine çıkan Akşener ise gruba tepki gösterdi. Akşener, Twitter hesabından yaşanan olaya ilişkin görüntüyü paylaştı. Gece saatlerinde ise Meral Akşener\'in evinin önünde protesto olduğunu öğrenen İyi Partililer Akşener\'in Beylerbeyi\'nde ki evinin önüne geldi.

\"GELENLERDEN ŞİKAYETÇİ OLMADIM\"

Burada sloganlar atan partililere Akşener bir açıklama yaptı. Akşener, \"Türkiye\'nin daha iyiye gitmesi, gençlerimizin umudunun yeniden yeşermesi için bu yola çıktık. Biz bir aileyiz, Vakur olacaksınız, sakin olacaksınız, sağduyulu olacaksınız. Bizi özellikle bir kavganın içine çekmeye çalışıyorlar. Ben buraya gelen elli kişiden şikayetçi olmadım. Çünkü onlar gariban çocuklar, Talimat verildiler, geldiler\" dedi.

Akşener\'in açıklamasının ardından toplanan partililer dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Akşener\'in açıklaması

-Evin önünde toplanan kalabalık

-Genel ve Detaylar

