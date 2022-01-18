İyi Partili Yokuş: Devlet, harcadığı 1.6 trilyon liranın nereye gittiğini halka açıklamalı

İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, AKP yönetiminde artan bütçe açığı hakkında "Devletin harcadığı 1.6 Trilyon nereye gittiğini halka açıklamalı" dedi.

İyi Partili Fahrettin Yokuş, 2021 yılının bütçe açığının duyurulmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

İyi Partili Yokuş, kötü yönetim sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin 192.2 Milyar Lira bütçe açığı verdiğini ve devlet harcamalarının 2 Trilyona yaklaştığını ifade etti. Yokuş'un açıklamaları şöyle:

"11,39 milyar TL’lik faiz dışı açık"

"2021 yılı vergiler yılı olarak tarihe geçerken bütçe ve devlet harcamaları tüm muhalefeti hayrete düşürdü. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılının ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı ve merkezi yönetim bütçe dengesi 2021’de 192,2 milyar TL, faiz dışı denge 11,39 milyar TL açık verdi. 2020’de toplam bütçe açığı 175,2 milyar olarak açıklandı. Merkezi yönetim bütçesinin dördüncü çeyrekteki açığı ise 131,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Aralık ayında bütçe gelirleri 135,07 milyar TL olurken Bütçe giderleri ise 280,81 milyar TL olarak söylendi. Aralık ayında faiz dışı giderleri de 271,85 milyar TL olarak kaydedildi. Aralıkta vergi gelirlerinin büyüklüğü ise 111,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Aralık ayında faiz dışı dengede açık 136,78 milyar TL olurken yılın tamamında 11,39 milyar TL’lik faiz dışı açık olduğu açıklandı" şeklinde konuştu.

"Bu kadar paraya ne oldu"

İktidarın ekonomi konusunda radikal bir bilgisi olmadığını söyleyen Yokuş: "Devletin kendi harcamalarına baktığımızda bu rakam dudak uçuklatır cinsten. Bütçe açığı 193 Milyar' a yaklaşırken, devlet harcamaları da 1.6 Trilyon olarak açıklandı. Bu kadar paraya ne oldu, ne yaptılar, nereye ne harcadılar, belirsiz. Rakamlar kabul edilebilecek, sineye çekilebilecek rakamlar değildir.

Görüldüğü üzere basiretsiz yönetim ekonomiyi gün geçtikçe uçuruma sürüklüyor. İktidar ise halkı düşünmeyerek hâlâ kendi malının peşinde. Zam üstüne zam, vergi üstüne vergi koyan Erdoğan, göreve gelmeden önce "Kendi alyansımdan başka bir malım olursa bilin ki çalmışımdır." demişti.

Şimdi Erdoğan'ın mülkü sayılamayacak kadar çoğalmıştır. Ceplerindeki parayı halkın vergileriyle kazananlar, bunca zaman, bunca vergiye rağmen bütçesini koruyamayacak kadar ekonomi bilmezlerdir. İktidar şeffaf olmalıdır. Nereye, ne harcama yapıldığı belirtmelidir. İktidar saray hayatı yaşarken, halk açlığa mahkum edilmemelidir. Bu işin her zaman takipçisi olacağız. Milletten çalanlar, millete hesap verecek."