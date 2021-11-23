İyi Partili Yılmaz: Cuma günü büyük bir ihtimalle Maliye Bakanı görevden alınacaktı, attığım tweetle bakanlık ömrüne birkaç gün ilave etti

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Partili Durmuş Yılmaz, "Bu gece 00.00'dan sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmî Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum" tweetine ilişkin olarak, "Cuma günü büyük bir ihtimalle Maliye Bakanı görevden alınacaktı, attığım tweetle bakanlık ömrüne birkaç gün ilave etti" açıklamasını yaptı.

19 Kasım akşamı, "Bu gece 00.00'dan sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmî Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum" tweeti atan Yılmaz Resmî Gazete'de herhangi bir görev değişimin olmamasının ardından özür diledi. Bugün Karar TV'de Yıldıray Oğur ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtlayan Yılmaz, "Cuma günü büyük bir ihtimalle Maliye Bakanı görevden alınacaktı. Onu kasettim. Bu tweet maalesef Maliye Bakanı’nın ömrüne 1-2 gün ilave etti." dedi.

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Türk lirasına destek oldu sonuçta ama o desteği de kısa sürede ortadan kaldırdılar. O tweet Türk lirasına verilen bir destekti. Maliye Bakanı’nın bakanlık ömrüne birkaç gün ekledik. Bakan değişecek öyle tahmin ediyorum. Ben zamanlamasında yanıldım, bu işin gerçekleşeceğini düşünüyorum."